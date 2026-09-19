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Станимира Петрова с победа на Европейското по бокс

В категория до 57 кг българката спечели с пълно съдийско единодушие

19.09.2026 | 21:10 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Станимира Петрова направи успешно завръщане на боксовия ринг след двегодишно отсъствие. Световната и четирикратна европейска шампионка победи категорично Бибяна Ловашова от Словакия и се класира за втория кръг на Европейското първенство в София.

В категория до 57 килограма българката спечели с пълно съдийско единодушие – 5:0 гласа. Трима от арбитрите отсъдиха 30:26, а останалите два съдийски листа показаха 29:28 и 30:27 в нейна полза.

Петрова демонстрира добра физическа форма и контролираше двубоя с характерните си бързина и технически умения. Представянето ѝ зарадва публиката в „Асикс Арена“, която подкрепяше българката по време на целия мач.

В следващия си двубой Петрова ще има сериозно изпитание. На 21 септември тя ще се изправи срещу полякинята Юлия Шеремета – олимпийска и световна вицешампионка. Мачът ще определи една от участничките в четвъртфиналите.

По-рано през деня Хавиер Ибаниес също си осигури място сред четвъртфиналистите на шампионата.

Българското участие в днешната програма ще завърши с мача на Благовест Неделчев. В категория до 70 кг той ще се изправи срещу италианеца Габриеле Ронтани. Двубоят е на ринг Б и се очаква да започне около 20:45 часа. | БГНЕС

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