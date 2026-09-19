Георги Кандев обеща: Ако бъдем избрани, аз наркодилъри няма да помилвам

Не беше редно провеждането на пресконференцията по случая "Петрохан" точно в този момент. Това заяви в ефира на "Опорни хора" кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев.

Той уточни, че пресконференцията е дадена, без да има нищо ново по случая и докато се чакат експертизи.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали това ще се отрази на предизборната кампания, Кандев отговори: "Не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай. Но буди съмнение таймингът, в който се повдига темата. Вашите зрители сами могат да си отговорят на въпроса защо точно сега се повдига - дали не се цели дискредитиране или очерняне на кандидатите - в случая г-н Гюров и аз".

Той коментира и помилването на осъдения за наркоразпространение Огнян Атанасов от кандидата за президент Илияна Йотова.

"Този т.нар. "петрички Ескобар" не е обикновен наркодилър, той е организатор на канали. Той има предистория и в Гърция - Гърция го е осъдила на доживотен затвор... Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е спирал да се занимава със своята престъпна дейност... Вижте, аз съм полицай с близо 30-годишен опит. Пред мен много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога", посочи още Кандев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той се обърна към избирателите: "Ако ни гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вицепрезидент, аз наркодилъри няма да помилвам".

Кандидатът за вицепрезидент каза още, че не би отхвърлил твърденията за намеса на бивши служители на Държавна сигурност в случая: "Наследниците на ДС са наследили и каналите. Те са дилъри и трафиканти на високо ниво. Ченгетата от Държавна сигурност продължават може би донякъде да ръководят организираната престъпност".

Кандев сподели и защо е решил да напусне поста главен секретар на МВР и да влезе в кандидатпрезидентската битка: "Аз виждам политиката като продължение на моята служба... За мен свободата е най-важна. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха тогава, се видя от всички. След това вече не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато решиха, че аз ще бъда човекът, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение".

И се обърна към избирателите: "Всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, достойна, истинска и нова България - България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват".

Гледайте целия разговор във видеото.