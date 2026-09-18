Започнаха дело срещу Борислав Сандов за връзката му с НПО-то на Калушев

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли" в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Предстои така повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия.

Разследването по делото продължава.

Сандов заема поста на министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков в периода от 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г.

Още през февруари се появи информация, че срещу Сандов е образувано дело от прокуратурата, на следващия ден обаче той обяви, че няма повдигнато обвинение срещу него и се чувства омерзен.