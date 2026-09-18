4400 км, 8 държави и 101 дни: Семейство Нашеви стигна до Атлантика с колела

Свиленградчанинът Антон Нашев, съпругата му Пламена и децата им 8-годишната Ева и Огнян на 1 годинка свързаха Черно море с Атлантика в семейната експедиция Sea2Ocean. Крайната точка вече е зад гърба им. След 101 дни на път и повече от 4400 километра с велосипеди семейство Нашеви стигна до Атлантическия океан във Франция, съобщи "Старият мост".

Пътят започна от Дуранкулак, а финалът дойде след преминаване през осем държави. Без влакове и автобуси – само с велосипеди, рикша и много километри под гумите.

И последният ден започнал съвсем обикновено. Отново велосипедите, отново пътят, насрещният вятър и търсенето на подходящо място за почивка. По обяд дори имало време за детска площадка. Колкото повече наближавали океана, толкова повече пейзажът връщал спомени от предишното им голямо пътуване. Равният терен и постоянният вятър напомнили на семейството за Патагония, където преди две години също сложили край на дълъг велосипедeн маршрут.

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После дошъл океанът. „Не мога да повярвам! Не мога да повярвам! Тук сме!“, извикала Ева и хукнала към водата. За осемгодишното момиче този момент е и лична победа. Всичките 4400 километра до Франция са изминати с велосипед. Месец след месец, ден след ден, километър след километър. След прегръдките и поздравленията дошъл ред и на един малък ритуал, който съпътствал семейството през цялото пътуване. В океана полетели камъните, взети от Дуранкулак в началото на експедицията и носени със себе си през всичките 101 дни. С тях символично останал и последният спомен от началото на Sea2Ocean.

„Тази глава от живота ни приключи. Готови сме за следващата“, споделят Нашеви.

Финалът донесъл едновременно радост и празнота. Радост от постигнатото и усещане, че ежедневието на път, което толкова дълго е било част от живота им, изведнъж приключва. А пред безкрайната вода всички тези емоции сякаш намерили своето място.

За Антон и Пламена подобни пътувания отдавна са повече от километри и географски точки. Те са начин семейството да прекарва времето си заедно и децата да растат с усещането, че светът може да бъде опознат със собствените им сили. И макар основната цел вече да е била достигната, Нашеви не прибрали веднага велосипедите. На следващия ден отново потеглили – този път на юг покрай атлантическото крайбрежие, за да се насладят на плажовете.