4400 км, 8 държави и 101 дни: Семейство Нашеви стигна до Атлантика с колела

Свиленградчанинът Антон Нашев, съпругата му Пламена и децата им 8-годишната Ева и Огнян на 1 годинка свързаха Черно море с Атлантика в семейната експедиция Sea2Ocean. Крайната точка вече е зад гърба им. След 101 дни на път и повече от 4400 километра с велосипеди семейство Нашеви стигна до Атлантическия океан във Франция, съобщи "Старият мост".
Пътят започна от Дуранкулак, а финалът дойде след преминаване през осем държави. Без влакове и автобуси – само с велосипеди, рикша и много километри под гумите.
И последният ден започнал съвсем обикновено. Отново велосипедите, отново пътят, насрещният вятър и търсенето на подходящо място за почивка. По обяд дори имало време за детска площадка. Колкото повече наближавали океана, толкова повече пейзажът връщал спомени от предишното им голямо пътуване. Равният терен и постоянният вятър напомнили на семейството за Патагония, където преди две години също сложили край на дълъг велосипедeн маршрут.
После дошъл океанът. „Не мога да повярвам! Не мога да повярвам! Тук сме!“, извикала Ева и хукнала към водата. За осемгодишното момиче този момент е и лична победа. Всичките 4400 километра до Франция са изминати с велосипед. Месец след месец, ден след ден, километър след километър. След прегръдките и поздравленията дошъл ред и на един малък ритуал, който съпътствал семейството през цялото пътуване. В океана полетели камъните, взети от Дуранкулак в началото на експедицията и носени със себе си през всичките 101 дни. С тях символично останал и последният спомен от началото на Sea2Ocean.
„Тази глава от живота ни приключи. Готови сме за следващата“, споделят Нашеви.
Финалът донесъл едновременно радост и празнота. Радост от постигнатото и усещане, че ежедневието на път, което толкова дълго е било част от живота им, изведнъж приключва. А пред безкрайната вода всички тези емоции сякаш намерили своето място.
За Антон и Пламена подобни пътувания отдавна са повече от километри и географски точки. Те са начин семейството да прекарва времето си заедно и децата да растат с усещането, че светът може да бъде опознат със собствените им сили. И макар основната цел вече да е била достигната, Нашеви не прибрали веднага велосипедите. На следващия ден отново потеглили – този път на юг покрай атлантическото крайбрежие, за да се насладят на плажовете.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.