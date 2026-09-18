Португалия с пакет от мерки за 800 млн. евро, включва пенсионни надбавки и данъчни облекчения

Правителството на Португалия одобри еднократна пенсионна надбавка за над два милиона пенсионери, както и намаляване на данъка върху доходите на физическите лица със задна дата от януари, за да помогне на домакинствата да се справят с поскъпването на живота, предаде Ройтерс. Пакетът е на стойност 800 млн. евро (918 млн. долара).

Премиерът Луиш Монтенегро призна „основателните притеснения“ на домакинствата, особено заради нарастващите цени на горивата, но отхвърли предлаганите от опозицията по-мащабни мерки за облекчаване на положението. Сред тях е и предложението ДДС върху основните хранителни продукти да бъде намален от 6 на сто на нула. По думите му подобни мерки биха изложили на риск държавните финанси.

„Трябва да балансираме социалната чувствителност с бюджетната отговорност, не очаквайте от мен или от правителството да ви предлагаме днес илюзии, които утре ще имат висока цена", заяви той снощи в телевизионно обръщение към нацията

Пенсионната надбавка, която ще струва на хазната около 400 млн. евро, ще бъде изплатена през декември на над два милиона пенсионери, получаващи брутна месечна пенсия до около 1600 евро.

Размерът на надбавките ще варира от 200 евро за пенсионерите с най-ниски пенсии до 100 евро за тези с най-високи.

Правителството също така ще намали данъка върху доходите на физическите лица за хора с годишен облагаем доход до 43 090 евро, като намалението ще се прилага със задна дата от януари и ще влезе в сила от ноември. Мярката ще струва около 400 млн. евро годишно на държавната хазна.

Въпреки че и хората с по-високи доходи ще се възползват от намалението, тъй като по-ниската данъчна ставка ще се прилага за частта от доходите им до 43 090 евро, Монтенегро заяви, че мярката е насочена „преди всичко към домакинствата от средната класа“.

Премиерът каза по-рано вчера, че Португалия е напът да отчете бюджетен излишък през 2026 г. за четвърта поредна година, надхвърляйки първоначалната прогноза на правителството за балансиран бюджет.

След излишък от 0,7 на сто през 2025 г. дясноцентристкото правителство на малцинството първоначално прогнозира балансиран бюджет за тази година, позовавайки се на по-високите държавни разходи за справяне с последиците от катастрофалните бури по-рано тази година и за компенсиране на инфлационния натиск от покачващите се цени на петрола.

Мерките все още трябва да бъдат одобрени от парламента, но се очаква да получат подкрепа от различни политически сили.

(БТА)