Председателят на ЕК тръгва на обиколка из Западните Балкани

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети страните от Западните Балкани в периода 30 септември - 2 октомври, за да обсъди партньорството по пътя към присъединяването им към ЕС и тяхната постепенна интеграция, съобщи представителят на Европейската комисия Ариана Подеста на брифинг в Брюксел.

По време на това свое шесто годишно посещение Фон дер Лайен ще посети Тирана (Албания), Прищина (Косово), Подгорица (Черна гора) и Скопие (Северна Македония), където ще се срещне с държавни и правителствени ръководители и ще разгледа проекти, финансирани от ЕС.

"Нашият съюз няма да бъде завършен без Западните Балкани“, заяви Фон дер Лайен на срещата на върха ЕС - Западни Балкани през юни, припомни Подеста.

По думите ѝ по време на обиколката председателят на Европейската комисия ще се съсредоточи върху следващите стъпки на партньорите по пътя към ЕС и напредъка в рамките на постепенната интеграция, подкрепяна от Плана за растеж за Западните Балкани.

Фон дер Лайен възнамерява да посети Босна и Херцеговина и Сърбия на по-късен етап поради предстоящите там съответно парламентарни и общи избори.