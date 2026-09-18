Външният министър спешно извика посланика ни в ОАЕ, започва и проверка на посолството

Министърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че очаква министърът на външните работи да подготви отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства възможно най-бързо. Това стана ясно по време на пресконференция в Министерския съвет.

Поводът е връзката на баща му с фирмата, през която са ставали полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

По време на същия брифинг министърът на вътрешните работи заяви, че при проверки на 4 дружества, ангажирани с доставката на мантинели се е оказало, че те имат "доста интересни връзки", водещи към политически фигури и към "наш дипломатически представител".

Стана ясно, че дружеството, което е извършило плащанията, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Иван Йорданов става посланик в ОАЕ през есента на 2022 г. по предложение на служебния кабинет на Гълъб Донев. Преди това - от 2018 г., той е бил генерален консул в Дубай.

Бащата на посланика, който беше замесен в историята, като собственик на фирмата осигурила 36 полета на Пеевски за над 5 млн. евро по думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, се казва Илиян Иванов Йорданов, съобщи сайтът за разследваща журналистика bird.bg. Той е на 78 години и притежава компанията "Спектрум Еър" ЕАД от 2022 г. - годината, в която синът му е назначен за посланик в ОАЕ. Предметът на дейност на фирмата е извършване на редовни или чартърни полети за превоз на пътници и товари.