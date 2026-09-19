Тапа към Гърция: На входа на Кресна се е образувала колона

Засилено е движението в Кресненското дефиле в посока Кулата. На входа на Кресна се е образувала колона от автомобили, което допълнително затруднява придвижването и удължава времето за пътуване.

Към момента разстоянието между пътен възел „Симитли“ и пътен възел „Кресна“ се изминава за около 1 час и 10 минути, съобщи БНТ.

Кресненското дефиле и районът на Симитли традиционно са сред най-натоварените участъци по направлението за Гърция. Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да се съобразяват с променящата се пътна обстановка.