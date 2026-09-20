Как румънски престъпни групи опразват сметките за социални помощи в САЩ

Румънски организирани престъпни групи използват устройства за скимиране на карти, за да откраднат стотици милиони долари от социални помощи в цяла САЩ. В един хладен мартенски ден румънски гражданин, депортиран два пъти, влязъл в магазин 7-Eleven в Толедо, Охайо, и тайно поставил устройство, наречено "скимер", на терминал за кредитни карти, твърдят прокурорите. Мъжът е бил част от престъпна група, базирана в Калифорния, ръководена от сънародник с прякор "Пираня".

Целта на бандата, според повдигнатите обвинения, е била да открадне помощи за храна от клиенти, които са използвали издадените от правителството си дебитни карти в магазина, пише WSJ.

Съдебните документи показват, че информатори са помогнали за разкриването на заговора. Но властите твърдят, че операцията е типичен пример за тактиката, която румънските групи за организирана престъпност използват в цяла САЩ, за да измамят стотици милиони долари от социални помощи. Това се улеснява от факта, че щатите разчитат на остарялата технология с магнитни ленти.

Бандите разчитат на тайнствени "конструктори", които изработват с голямо внимание устройства за скимиране, които дори и най-внимателните търговци могат да пропуснат, казват разследващите. Незаконните приходи се използват за наемане на луксозни автомобили и къщи с инфинити басейни, според властите. Парите под формата на криптовалута се прехвърлят обратно в Румъния и се насочват към недвижими имоти, хазарт и престъпни босове.

От 2020 г. насам десетки румънски граждани са били подведени под съдебна отговорност за скимиране на социални карти в градове като Маккомб, Мисисипи; Лорел, Мериленд, и Портланд, Орегон. Повече от 50 души, много от които с връзки в Румъния, са били обвинени в Южна Калифорния – един от ранните епицентри на престъпленията и място, където действат много от тези "строители".

Въпреки репресивните мерки на администрацията на Тръмп срещу измамите със социални помощи, престъпниците са разширили тактиките си, твърдят властите. Те използват ботове, за да отгатнат номерата на сметките на получателите на социални помощи. Освен това извършват фалшиви транзакции с сметките за хранителни ваучери на хората чрез клонирани терминали за кредитни карти, след което прехвърлят средствата в собствените си банкови сметки.

Усилията на Белия дом са насочени най-явно към сомалийската общност в Минесота, като десетки присъди датират още от администрацията на Байдън. Но през последните години румънските банди са на преден план в широко разпространените кражби на социални помощи, свързани със скимири в цяла САЩ.

Престъпниците се възползват от добре известна уязвимост в картите, които повечето американци с ниски доходи използват, за да получават помощи: технологията с магнитна лента, изобретена през 60-те години на миналия век.

Скимерите, които се побират плътно върху терминалите за плащане и изглеждат почти идентично с тях, записват електронно номера на сметката и ПИН кода на потребителя по време на покупка. Често престъпниците записват данните върху празни карти, след което теглят пари от банкомати или купуват стоки като енергийни напитки, за да ги продадат на черния пазар.

Днес повечето дебитни и кредитни карти имат микрочипове, които повишават сигурността срещу измами, а много от тях позволяват плащане с докосване – най-безопасният метод. Малко щати са отделили милионите, необходими за преминаване към чипови карти за електронен трансфер на помощи (EBT), чрез които се разпределят социални помощи. Само Алабама, Калифорния, Мериленд, Масачузетс, Мичиган, Ню Джърси и Оклахома са ги издали, макар че други са в процес на въвеждане, според Министерството на земеделието на САЩ.

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Жертвите изпитват трудности, когато крадците успеят.

Федералното правителство престана да възстановява откраднатите помощи по Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP) – отдавна известна като „купони за храна“ – в края на 2024 г., а в момента само няколко щата поемат разходите.

Няма актуални официални оценки за това колко пари са откраднати. Но Министерството на земеделието съобщи, че федералното правителство е възстановило 360 милиона долара в помощи, откраднати от 754 000 домакинства между октомври 2022 г. и декември 2024 г., преди Конгресът да отнеме това правомощие.

Много от румънците, замесени в престъпленията, са в САЩ нелегално, твърдят властите – те са превишили срока на визите си, не са се явили на изслушвания за убежище или са преминали границата нелегално.

Миналата година румънски гражданин беше арестуван, когато се опита да влезе отново в САЩ в мексиканска линейка, преструвайки се на ранен американец, както показва съдебната документация. Агентите заподозряха, че по лицето му има фалшива кръв. Той беше обвинен, след като федерални агенти установиха, че мъжът, който имаше диплома по икономика, е бил част от група крадци, които са използвали фалшиви карти, за да изтеглят 105 000 долара в Лос Анджелис от сметките на притежатели на EBT карти от Ню Йорк.

Технологичните познания, използвани от престъпните групи, датират още от времето на Студената война, когато комунистическият режим в Румъния обучаваше легиони от инженери. С разпространението на интернет кафенетата Румъния отбеляза и скок в нивата на киберпрестъпността до едни от най-високите в света, според Държавния департамент. Към 2015 г., според властите, румънски измамници извършваха масова кражба на данни от банкомати в мексиканските туристически центрове Канкун и Козумел.

Измамниците засилиха фокуса си върху САЩ по време на пандемията, тъй като помощите по програмата SNAP се увеличиха значително. Средните месечни разходи по програмата възлизаха на 12 милиарда долара от април до септември 2020 г., което представлява скок от 61% спрямо предходната година, според Министерството на земеделието.

Калифорния изглеждала особено доходоносна за новосъздадените банди, заявиха властите, тъй като жителите получават помощи по програмата SNAP и социални помощи в брой на една карта. Според федерална жалба през 2023 г. в един магазин в Сан Диего крадци са използвали откраднати помощи по програмата SNAP, за да закупят палети с Red Bull с цел препродажба.

Калифорния – един от малкото щати, които възстановяват средствата на жертвите – раздаде милиони нови карти с чип и безконтактно плащане миналата година, като използва 76,5 милиона долара от федерални и щатски средства за модернизацията. Месечната сума на откраднатите помощи, които щатът е възстановил на жителите, се срина от близо 21 милиона долара през януари 2024 г. до 4,3 милиона долара през юли 2026 г.

Все пак много търговци в Калифорния все още не разполагат с технология за безконтактно четене на чипове на своите терминали за плащане. А властите твърдят, че в някои случаи крадците са успели да ги манипулират, така че опцията за безконтактно четене да е деактивирана, принуждавайки хората да прекарват картата през четеца.

Държавният департамент за социални услуги притиска търговците да обновят платежните си системи, но транзакциите чрез прекарване на картата все още представляват около 40% от всички продажби.

В сътрудничество с правоохранителните органи на САЩ румънските власти предприемат действия за изземване на активи в Румъния, придобити с приходи от скиминг.

Някои експерти по измами твърдят, че САЩ трябва да премахнат EBT картите и да преминат към плащания чрез мобилни портфейли, предвид нарастващата престъпност, задвижвана от ботове, и други начини за кражба на данни от чип карти.

В момента Тайните служби редовно издирват скимири в градовете на САЩ, като същевременно обучават търговците как да ги разпознават. Досега 70 акции са довели до изземването на 694 скимира, съобщи агенцията, като по този начин са предотвратени измами на стойност около 720 милиона долара.

Прокурорите твърдят, че базираната в Калифорния група, която е нанесла удар в Толедо, е пристигнала в Охайо в края на февруари. Един мъж, Ионут Илие, тайно е направил снимки на терминали за плащане в няколко магазина в Охайо и ги е изпратил в Калифорния, където Валентин Велику е ръководел работилница за скимири от дома си, се твърди в клетвена декларация.