Обещаното от Владимир Зеленски решение на проблема с "космическия бюджетен дефицит" в Украйна ще се състои в по-нататъшна "мобилизация" на украинците. Такова мнение изрази официалната представителка на МВнР на РФ Мария Захарова в своя Telegram-канал.

Дипломатката обърна внимание на изявлението на Зеленски за големия бюджетен дефицит в страната и обещанието му да реши проблема.

"Ще убие още повече хора чрез украинската "мобилизация", за да няма никакви задължения пред народа", коментира Захарова.