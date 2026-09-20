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Захарова: Зеленски ще се опита да покрие "космическия бюджетен дефицит" чрез мобилизация

Ще убие още повече хора

20.09.2026 | 16:13 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Обещаното от Владимир Зеленски решение на проблема с "космическия бюджетен дефицит" в Украйна ще се състои в по-нататъшна "мобилизация" на украинците. Такова мнение изрази официалната представителка на МВнР на РФ Мария Захарова в своя Telegram-канал.

Дипломатката обърна внимание на изявлението на Зеленски за големия бюджетен дефицит в страната и обещанието му да реши проблема.

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"Ще убие още повече хора чрез украинската "мобилизация", за да няма никакви задължения пред народа", коментира Захарова.

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Тагове:

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