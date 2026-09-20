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175 български заявки на Световното по кикбокс: 127 наши състезатели атакуват медалите

Близо 4900 заявки са подадени за участие от кикбоксьори от 78 нации

20.09.2026 | 16:59 ч. Обновена: 20.09.2026 | 16:59 ч. 1
Снимка: българска федерация по кикбокс

Снимка: българска федерация по кикбокс

127 български представители ще вземат участие в 175 категории на Световното първенство по кикбокс във всички дисциплини за деца, кадети, юноши и девойки. Надпреварата се провежда в Йезоло Лидо, Италия до 27 септември.

74 наши състезатели ще преследват отличията на шампионата в стил Пойнт файтинг. 35 са заявените ни кикбоксьори в стил Лайт контакт, а 26 са записаните в стил Киклайт. 17 българи ще се качат на ринга в стил К1, 14 в стил Лоу кик и 7 в стил Фул контакт. След пристигането си на италианска земя всички наши представители преминаха успешно процедурата по регистрация и кантара.

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Близо 4900 заявки са подадени за участие от кикбоксьори от 78 нации. Срещите за разпределение на отличията в отделните стилове и категории започват в понеделник /21.09/.

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Тагове:

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