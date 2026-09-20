Борисов с критики към Радев: Популизмът е опасен, не искам да съм на масата с тези политици(ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново разкритикува кабинета “Радев” като повод този път са 50-те евро компенсации, които ще се полагат на най-уязвимите и нуждаещите се.

“Преодолявахме с истински мерки и гръцката икономическа криза, и миграционната криза. Преодоляхме COVID кризата заради финансовата ни дисциплина. Благодарение на най-добрата финансова дисциплина бяхме на първо място по усвояване на европейските фондове. Правили сме го години наред”, каза Борисов по време на обучението на младежи "Новите умове”.

"Последните години всички политици се подведоха по това само да дават, че никой не обърна внимание на хората, които произвеждат. Затова ГЕРБ обръща поглед към предприемачите. ГЕРБ ще представлява работещите”, категоричен е партийният лидер.

"ГЕРБ се връща към корените си. От вчера следобед има наплив към ГЕРБ, такова нещо не е имало от 2009 година насам”, каза още Борисов.

Бившият премиер подчерта, че партията е над 20 години в управлението на България.

“Критикуваха ни през всички тези години. И ние се поправяхме - вие критикувахме, ние се поправяхме”, каза още Борисов и прогнозира, че до 2-3 години ще влече в “гръцки сценарий”.

“Надявах се че Радев и Донев ще излязат и ще направят това, което аз и Дянков направихме - стягане на колана. Популизмът е много опасен в момента. На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? Затова ГЕРБ се връща към защита на можещите и работещите”, каза още Борисов.

Минималната работна заплата

Лидерът на ГЕРБ коментира и минималната работна заплата.

“Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата - пазарът определя, не ти, не правителството. Като се учиш, като работиш, като се квалифицираш. Истинската грижа трябва да е за този, който произвежда брутния вътрешен продукт. Аз не искам да съм с всички тези политици на масата“, каза още лидерът на ГЕРБ.

"Боташ" и магистрала "Черно море"

Те знаят всичко и някой отстъпва държавните дялове и ни показва замразените споразумения”, каза Борисов по темата за “Боташ” и попита защо не са дали договора, за да се види.

“Когато Радев се изказва за нещо, което не му изнася, казва, че няма отношение и вие казвате, че нямате нито един въпрос”, възмути се Борисов и е категоричен, че това е договорено.

“Ердоган е умен, хитър и гледа интереса на турците. Ние търсим само заглавие. Заглавията няма как да са хубави. Предстои много лошо време и искам да имам партия, специалисти и експерти, да имаме идеология и доктрина, за да помогнем. Хората имат социалистическо мислене, е държавата трябва да им помага, а за съжаление не е така”.

"Консервативно и дясно като табела се износи. Трябва да му кажеш като си консерватор какво е съдържанието. Всеки има право да си избере личния живот, но няма право да ми го натрапва. Дясното е колкото харчиш, толкова да изкарваш. Даже ако може повече да изкарваш, да расте БВП. Оставяме това, което се говори и се харесва на хората, на другите", заяви партийният лидер.

"Аз не искам да съм с всички тези политици на масата. В желанието си да покажат, че еврото им е виновно, изпуснаха цените. Със сигурност щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме единен кандидат с ПП и ДБ", коментира лидерът на ГЕРБ.

“Всички знаят, че аз съм честен човек и не лъжа. За разлика от Коцето от “Възраждане”, аз мисля, че АМ “Черно море”, ако Радев може да я договори, това е изключително важно и изгодно за този коридор. Аз съм с две ръце “за”. Те не знаят да питат”, каза още Борисов.

"Нека помогнем на мечтателите да станат предприемачи, за да могат да теглят България напред", завърши Борисов.