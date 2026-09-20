Как „Яблоко“ оцеля в руските избори въпреки забраната на партията

Те почти нямат шанс да спечелят. Партията им, "Яблоко", беше официално изключена от националния избирателен списък за изборите този уикенд. Техни съпартийци са осъдени на години затвор заради антивоенните си позиции.

Нищо от това не ги спира.

Фактът, че "Яблоко" – най-старата либерална опозиционна партия в Русия – издига 98 кандидати в 42 региона, се възприема като малко чудо за руснаците, които са против войната и на които рестриктивните закони не позволяват да изразяват открито своите възгледи. С задълбочаването на репресиите по време на войната е възможно страната да не види отново такива кандидати в избирателните листи, пише NYT.

Съдбата на „Яблоко“ се превърна в най-значимата сюжетна линия в изборите, които Кремъл организира така, че да бъдат възможно най-безизразни.

Партията, която отдавна се считаше за незначителна от руските власти, се превърна в мишена на Кремъл това лято, след като неочаквано се превърна в носител на антивоенни настроения. Върховният съд на Русия забрани партията в последния момент, позовавайки се на незначителни нарушения на авторските права и непряко чуждестранно финансиране, което според него нарушава закона.

Въпреки това решението остави отворена една възможност за кандидатите на "Яблоко" да се явят на изборите.

В избирателната урна руснаците избират партия, а след това кандидат от своя избирателен район. Половината от местата в Държавната дума се запълват чрез партийно гласуване, партиите трябва да преминат 5-процентов праг, а другата половина, чрез гласовете за кандидатите в избирателните райони, както при изборите за Конгреса на САЩ.

Макар Върховният съд да забрани на "Яблоко" да участва в гласуването по партийни листи, много от кандидатите на партията в отделните избирателни райони останаха в избирателните бюлетини. По-късно властите ги дисквалифицираха в няколко региона, но при започването на гласуването в петък близо 100 от тях все още бяха в списъка.

Не е ясно защо са били допуснати. Възможно е да не е имало достатъчно време да се съберат доказателства срещу всеки един от тях, коментират анализатори. Или властите може би са уверени, че са дисквалифицирали всички кандидати на "Яблоко" в избирателните райони, които имат добри шансове за победа, и че евентуални непредвидени победи могат да бъдат коригирани чрез фалшифициране на бюлетините.

Последните данни от руската социологическа агенция „ExtremeScan“ сочат, че властите може би са имали основание да се опасяват от нарастващата подкрепа за "Яблоко" – единствената партия, която се явява с антивоенна платформа.

В проучване, проведено този месец, 18 процента от анкетираните заявиха, че биха гласували за "Яблоко" при гласуване по партиен списък. Това беше изненадваща цифра за партия, която от 1999 г. насам не е преминавала прага за влизане в Държавната дума. Идеята, че на някой кандидат от "Яблоко" ще бъде позволено да заеме място в законодателния орган и да използва трибуната, за да поставя под въпрос войната открито, се счита за немислима в днешна Русия.

Алексей Миняйло, опозиционен активист в Москва и основател на независимата социологическа агенция Chronicles, заяви, че една от най-важните мерки, които автократичните власти са предприели, за да повлияят на изборните резултати, е било ограничаването на кръга от кандидати.

Кремъл в крайна сметка би могъл да се опита да използва останалите кандидати от "Яблоко" в своя полза,

каза Миняйло, представяйки слабото им представяне като доказателство, че руснаците, които са против войната, са маргинално малцинство.

В последните проучвания делът на руснаците, които заявяват, че не подкрепят войната, варира между около 20 и 35 процента.

Макар самото присъствие на кандидатите от "Яблоко" в избирателните бюлетини да може да се счита за победа за тях.

Кандидатът, който се състезава срещу него от прокремълската управляваща партия "Единна Русия", разполагаше с бюджет, който Гришин оцени на 40 милиона рубли, или 500 000 долара. Неговият собствен бюджет, събран чрез дарения, беше около една десета от 1 процента от тази сума.

Финансовите затруднения бяха само една от грижите на Гришин. Този месец, ден след като новородената му дъщеря се прибра от болницата у дома, Гришин беше задържан и откаран в полицейското управление. По-късно той беше обвинен в „показване на екстремистки символи“ – често срещан претекст за отстраняване на кандидати от избирателните листи. В случая на Гришин обвинението се отнасяше до споменаването в Telegram на починалия опозиционен политик Алексей А. Навални, когото руските власти обявиха за екстремист.

Ако обвинението беше повдигнато три месеца по-рано, Гришин автоматично щеше да бъде дисквалифициран от участие в изборите. Но тъй като това се случи толкова късно в предизборния цикъл, властите не можаха да го изключат от избирателния списък.

Някои кандидати бяха дисквалифицирани, след като партии, лоялни към Кремъл, заведоха дела срещу тях.

Ия Боронина, която ръководи регионалния клон на "Яблоко" в централната руска република Удмуртия, беше изключена, след като беше обвинена в нарушаване на авторски права – случай, наподобяващ делото, с което самата партия се сблъска във Върховния съд.

В нейното предизборно видео беше използвана рок-химна от 1982 г. Bad to the Bone. Представители на националистическата партия „Справедлива Русия“ твърдяха, че Боронина, поради санкциите срещу Русия, не е могла да заплати в щатски долари за законното право да използва песента.

Осем членове на „Яблоко“ в момента са в затвора заради антивоенните си позиции. Един от заместник-председателите, Максим Круглов, излежава седемгодишна присъда, а друг заместник, Лев Шлосберг, – 11 години.

Лидерът на "Яблоко", Николай И. Рибаков, заяви, че въпреки суровите наказания, наложени на лидерите ѝ, партията се е превърнала в фар за най-младите руски избиратели, които не одобряват засилващите се правителствени ограничения върху интернет, свободата на словото и културата. По думите му повече от 13 000 души са подали заявления за членство в партията по време на предизборната кампания.

Рибаков извади една книга от купчините около себе си. Това бяха есетата на Роберто Карнеро за италианския режисьор и писател-гей Пиер Паоло Пазолини. Около 15 процента от думите в нея бяха зачеркнати. На някои страници се виждаха само няколко думи.

Няколко млади хора, присъствали на срещите на „Яблоко“, споделиха, че разговорите с други хора, които се противопоставят на войната, им носят психологическа утеха.

Много от въпросите, на които Рибаков отговаряше, засягаха нарастващата разделителна линия между опозиционните сили в Русия, съсредоточени около "Яблоко", и онези, принудени да живеят в изгнание, включително екипът на г-н Навални. Те имат различия относно най-добрата стратегия, чрез която избирателите да се опитат да изразят недоволството си по време на изборите.