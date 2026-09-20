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Локомотив София с първа победа за сезона: 1:0 срещу Спартак във Варна

До края "соколите" не успяха да отвърнат

20.09.2026 | 17:28 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Локомотив София победи Спартак Варна с 1:0 навън в среща от десетия кръг на Първа лига. Дебютният успех на "железничарите" през сезона дойде след автогол на Ангел Грънчов в 58-та минута. До края "соколите" не успяха да отвърнат на предизвикателството.

Така Локомотив на Любослав Пенев отлепи от дъното след вчерашния равен на Дунав Русе с Ботев Враца. Столичани са 11-и със седем точки, докато Спартак е осми с десет пункта.

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