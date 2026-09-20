"Не останаха свестни партии“: Изборите подчертават хватката на Путин върху Русия

Русия провежда първите си парламентарни избори от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 годин. Вот, при който опозицията трескаво се опитва да предложи алтернативи на избирателите в условията на силно стеснен от Кремъл политически избор.

Сянката на войната е надвиснала тежко над изборния процес. На фона на засилените украински удари по руска територия и проявената по-голяма готовност да се приемат съпътстващи цивилни жертви, през август Върховният съд на Русия забрани на "Яблоко“ - единствената партия в страната, открито обявяваща се против войната да издигне национална листа с кандидати за Държавната дума (долната камара на руския парламент).

Тъй като гласовете на несъгласните са на практика заглушени, някои опозиционни фигури, включително Юлия Навалная, вдовицата на руския опозиционен лидер Алексей Навални, призовават руснаците да гласуват за кандидати, които заемат поне неутрална позиция спрямо войната, пише Politico.

Други противници на Кремъл обаче твърдят, че стратегията на Навалная придава легитимност на едни фиктивни избори, организирани единствено с цел да оправдаят максималистичната война на руския президент Владимир Путин срещу Украйна и да засилят контрола му върху руското общество.

"Който дойде при нас с меч - да не очаква милост“, заяви външният министър Сергей Лавров в предизборен клип на партията на Путин "Единна Русия“, заедно със суперзвездата от НХЛ Александър Овечкин и пропагандистката Маргарита Симонян, която ръководи държавната медия RT.

Ветераните на Путин

Реакцията на Кремъл спрямо опозицията подсказва, че властите се опасяват от нарастваща умора на обществото от войната.

Като изключва от бюлетините кандидатите, обявяващи се против войната, и дава гласност на поддръжниците ѝ, Москва се стреми да представи обществената подкрепа за инвазията в Украйна като по-голяма, отколкото е в действителност, твърди Иван Преображенски – руски политолог, базиран в Прага.

"Гласувайки за тях, хората на практика одобряват политиката на управляващата партия и правителството“, коментира той пред Politico, въпреки че избирателите реално нямат алтернатива.

На предишни парламентарни избори партията "Яблоко“ е получавала между 1% и 2% от гласовете и е била смятана от Кремъл за "политически мъртва“, по думите на Максим Резник, бивш лидер на партийната организация в Санкт Петербург. Според Резник, допускайки партията до участие в изборите, Кремъл е искал "да покаже, че едва 1,5% от руснаците се противопоставят на войната“.

Въпреки това, публикации в руски медии сочат, че неотдавнашното позициониране на "Яблоко“ като "единствената партия на мира“, както и призивите ѝ за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, са увеличили електоралната подкрепа за нея.

Вестник "Независимая газета“ съобщи за проучване от юли, проведено от неназована агенция, според което "Яблоко“ се ползва с подкрепа от 9,4%. Изданието Faridaily, основано от независимата журналистка Фарида Рустамова, съобщи, че според вътрешни правителствени проучвания подкрепата за партията е около 5,5%.

Месец по-късно заместник-председателят на партията Лев Шлосберг бе осъден на 11 години затвор за "дискредитиране“ на руската армия, а регистрацията на самата партия бе отменена от Върховния съд след странен съдебен процес заради предполагаеми нарушения на авторските права.

Въпреки че на някои кандидати от "Яблоко“ е разрешено да се състезават в едномандатни избирателни райони, статуквото позволява на подкрепящите войната политици да запазят напълно огромния си контрол върху Държавната дума.

"Не останаха свестни партии“, заяви Максим Кац - бивш общински съветник в московския район "Шчукино“, който по-късно ръководеше кампании на ключови опозиционни фигури, включително Навални, а понастоящем живее в изгнание.

"Всички те отправят нацистки поздрави и говорят колко велика е войната“, каза той.

Десет партии участват в изборите със свои листи, сред които са управляващата партия на Путин "Единна Русия“, Комунистическата партия, националистическата Либерално-демократическа партия, "Справедлива Русия“ и "Нови хора“. Членовете на тези пет политически движения единодушно подкрепиха анексирането от страна на Кремъл на източните украински региони и включването им в състава на Русия, като същевременно повтарят провоенната реторика на Москва.

На мястото на отстранените кандидати на "Яблоко“ Кремъл лансира свои собствени алтернативи. В изборите ще участват над хиляда руски ветерани от войната в Украйна - един от които, Едуард Шонов, според сведенията е служил в бригада, окупирала украинския град Буча, където в началото на войната руските сили избиха стотици цивилни.

За руснаците войната вече не е далечна реалност. Скорошните украински удари по руски градове и инфраструктура доведоха до недостиг на гориво и породиха у хората страх от нападения. Според Преображенски, за голяма част от населението, съгласила се да пренебрегва войната, стига тя „да не ги засяга“, този консенсус се е изчерпал "в момента, в който дроновете започнаха да удрят градовете им“.

Умно гласуване

Руската опозиция продължава да се опитва да направи гласа си чут в условията на все по-засилващи се репресии.

Навалная определи предстоящите избори като "пропагандно упражнение“ за Путин и смята, че е от решаващо значение да се попречи на постигането на резултати, които биха легитимирали водената от него война - както в самата Русия, така и на Запад.

"Нашата задача е да внушим на мнозинството руснаци - онези, които са против войната, че въпреки пълната цензура, страха и репресиите, тези "избори“ са буквално последната възможност за безопасно изразяване на протест срещу политиката на Путин и неговата партия "Единна Русия“, заяви тя.

Навалная и Кац се застъпват за т.нар. "умно гласуване“ - стратегия за подкрепа на кандидати, които се противопоставят на войната или поне не я подкрепят толкова силно, с цел да се нанесе поражение на "Единна Русия“. Тази стратегия е въведена за първи път от самия Алексей Навални през 2018 г., след като на него и съмишлениците му е попречено да участват в президентските и местните избори.

"Умното гласуване“ разчита до голяма степен на кандидати от партия "Яблоко“, участващи в изборите в едномандатни райони, но тъй като партията не е представена в много части на Русия, някои от кандидатите, подкрепени от екипа на Навалная и Кац, са излъчени от комунистите и други проправителствени партии.

Този подход срещна критики от страна на някои представители на руската опозиция, включително лидера на "Яблоко“ Николай Рибаков. Гласуването за партии, които вече имат представители в Държавната дума, се равнява на "подкрепа за онези, които пращат членове на "Яблоко“ в затвора“, заяви той на среща със симпатизанти на партията в Санкт Петербург на 15 септември.

Подкрепата за въпросните кандидати е "погрешен залог“, коментира Резник, бивш функционер на "Яблоко“.

"Резултатите от гласуването са в ръцете на Кремъл. Те така или иначе ще пренапишат всичко. Само почакайте и ще видите", добавя той.