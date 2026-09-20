Шофиране в Гърция: Лесно ли е и какво трябва да знаете преди да наемете кола?

Едно от основните притеснения на посетителите, когато идват в Гърция, е дали шофирането ще бъде лесно. Да го кажем така: ако планирате да посетите континенталната част, в повечето случаи да, шофирането е лесно. Ако искате да се впуснете по пътищата на островите или да изследвате малки планински селца, нещата се променят. А ако по някаква причина искате да шофирате в Атина, може да ви се стори предизвикателно, пише гръцкото издание To Vima.

Най-честният отговор е, че шофирането в Гърция не е непременно трудно, но изисква известно приспособяване.

Твърде близо за успокоение: коли, мотоциклети и обществен транспорт, които споделят пътя в Атина.

Както всички големи градове, Атина има своя характерна култура на шофиране, която може да бъде плашеща за посетител, който идва за първи път. Разбира се, трябва да очаквате натоварено движение и затруднения с паркирането. Но това, което прави шофирането в Атина особено трудно, е необходимостта да обръщате внимание на скутери, велосипеди и мотоциклети, които рядко се движат в лентите си и могат да се появят от нищото. Трябва също да внимавате за пешеходците, които обикновено не спазват светофарите и могат да решат просто да пресекат улицата от всяка точка. Добавете към това автобуси и тролейбуси, които спират често или заемат цяла лента, и ще получите пълната картина.

Така че, ако престоят ви в Атина е краткосрочен, може би ще е по-лесно просто да използвате обществен транспорт или таксита, вместо да наемате кола.

Шофиране извън Атина

Шофирането по гръцките острови през лятото означава да се натъкнете на много туристи, каращи наети скутери.

Нещата се променят значително, щом напуснете Атина и се отправите към континенталната част на Гърция. Шофирането като цяло е по-спокойно. Магистралите и главните пътища са лесни за ориентиране, с пунктове за плащане на пътни такси и места за почивка по протежението им.

Отклоняването от магистралата към градовете обикновено е лесно, но селските и планинските пътища изискват повече внимание. Те могат да станат тесни и криволичещи, с ограничено осветление, резки завои и стръмни склонове. Други предизвикателства включват дупки, животни, пешеходци, неочаквани препятствия по по-тесните пътища и неясна пътна сигнализация.

Затова намалете скоростта и имайте предвид, че някои местни жители са склонни да карат бързо и агресивно, като често ви изпреварват в най-опасните участъци от пътя. Не позволявайте на местните шофьори да ви принудят да карате по-бързо, отколкото ви е удобно. Останете спокойни, спазвайте правилата за движение и поддържайте безопасно разстояние от автомобила пред вас. Местните жители може да познават пътищата изключително добре и да карат изненадващо бързо, затова оставяйте по-бързите шофьори да ви изпреварят, когато е възможно.

Шофиране по гръцките острови

На някои места в Гърция ще трябва да отстъпвате път на местните овце. Пазете хладнокръвие.

Като цяло най-големите гръцки острови имат добри пътища. Крит, например, разполага с главен магистрален път, който улеснява пътуването от източната към западната част на острова между Ираклион, Ретимно и Ханя. Пътищата, пресичащи острова от север на юг, обаче предлагат съвсем различно преживяване.

Трябва да подчертая, че повечето гръцки острови имат тесни, стръмни и криволичещи пътища, които изискват допълнителна предпазливост. Някои по-тесни пътища едва са достатъчно широки, за да се разминат две коли, докато други може да побират само едно превозно средство наведнъж. Селските пътища също често са слабо осветени, което затруднява забелязването на знаците и завоите през нощта.

А после има и прословутия летен трафик. По същите тези тесни островни пътища очаквайте да срещнете весели туристи на мотопеди, бъгита, АТВ-та, както и островните автобуси Затова е необходима допълнителна предпазливост.

Като цяло шофирането в Гърция е поносимо, особено за по-уверените шофьори, които искат свободата да опознават острова на свой ритъм. Безспорно колата е изключително полезна за опознаване на континенталната част и по-големите острови, особено за семейства. Също така си заслужава, ако искате да посетите плажове, села, археологически обекти или по-отдалечени райони, до които няма обществен транспорт.

Но трябва да отбележа, че всъщност не ви е необходима кола, за да се насладите на гръцките острови. Можете да се придвижвате напълно безпроблемно с местни автобуси, таксита и други транспортни услуги. И да, има и гръцки острови без коли, които може да ви допаднат.

Когато става въпрос за Атина, наемането на кола може да ви донесе повече неприятности, отколкото ползи, особено ако престоят ви е само за няколко дни. Трафикът, паркирането и ориентирането в града лесно могат да надделеят над удобството.

Правила за шофиране, които чужденците трябва да знаят:

И, разбира се, на популярните гръцки острови със сигурност ще се натъкнете на любителите на АТВ-та.

– В Гърция се кара от дясната страна на пътя.

– Коланите са задължителни по закон.

– Ограниченията на скоростта варират в зависимост от типа на пътя и местоположението, затова винаги спазвайте знаците.

– Спазвайте знаците и правилата за движение. Не предполагайте, че местните шофьори винаги ще правят същото.

– Уверете се, че шофьорската ви книжка е валидна в Гърция. По-добре е да си извадите международно шофьорско разрешение преди пътуването. Някои компании за коли под наем може да го изискват, дори когато книжката ви от родната страна е законно призната.

Шофирането в Гърция не е нещо, от което повечето посетители трябва да се страхуват. Просто бъдете подготвени за различна култура на шофиране, бъдете особено внимателни по планинските и островните пътища и не се чувствайте принудени да карате като местните.