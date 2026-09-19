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Плевнелиев иска мобилизация на проевропейските сили за президентския вот

Радев се стреми към абсолютната власт - тя му е важна

19.09.2026 | 22:37 ч. 34

Помилването на наркотрафиканти е огромен скандал - той не бива да бъде замитан, трябва да бъде разплетен. Това заяви в предаването "Опорни хора" Росен Плевнелиев президент на България в периода 2012-2017 г.

"Искаме цялата истина както за Петрохан, така и за помилването. И искаме оставки - най-малкото на комисиите, предложили помилването", категоричен бе той.

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Той анализира кандидатпрезидентската битка така: "От една страна, Румен Радев се стреми към абсолютната власт - тя му е важна. От друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление, отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това".

"На последните парламентарни избори се случи един нов 9 септември - комунисти, комсомоли, агенти на ДС, техните деца и внуци взеха цялата власт в държавата. Тече и нещо като съветизация - тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите, и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият Комисията по досиетата", коментира още Плевнелиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

"В света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украйна се бори не само за собствената свобода, тя се бори за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украйна. И тук България в последните три месеца излъчи само евроскептични сигнали, само руски опорни гледни точки. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва", подчерта гостът. 

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"Щеше ми се ПП ГЕРБ да се позиционира много ясно в тази битка. Всякакви аргументи, че непоискана подкрепа не се дава, че Йотова е много силен кандидат - аз съм длъжен да изразя несъгласие... Надявам се мачът да не е свирен, да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата", заключи Плевнелиев.  

Гледайте целия разговор във видеото.

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