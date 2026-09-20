Пловдив също въвежда нискоемисионни зони

Община Пловдив ще въведе зона с ниски емисии в града от 1 октомври. Такава зона вече е въведена в столицата.

Ограничителният ринг в Пловдив ще важи седем месеца, а не шест, както е в столицата, и поне в първите седмици няма да разчита на камери и електронен контрол, а на служители на общинското предприятие “Паркиране и репатриране“.

От 1 октомври до 30 април в четириъгълника между централните булеварди “Цар Борис Трети Обединител“, “Шести септември“, “Руски“ и „Христо Ботев“ ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови - преди 1998 година.

Новото решение на общината предизвика недоволство сред пловдивчани.

“Тогава да караме рикши... Има такова... рикши като мен. С каруца. Може ли с каруца да се движа? Човешка тяга ще дърпа това... Готов съм, да“, коментира пловдивчанин, цитиран от bTV.

Засега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.

“В началото ще ги уведомяваме по телефона нарушителите, за да може по-плавно да се въведе зоната, да се избегне това социално напрежение, където го има. Но за нас е важно въздухът на Пловдив да е чист и хората да са здрави“, казва Иван Стоянов, зам.-кмет по екология на община Пловдив.

Общинският съветник от ПП-ДБ в Пловдив Владимир Славенски обаче е на мнение, че такава зона може само да бъде полезна за града.

“Има ги в много европейски градове, където намаляват наистина замърсяването. Но Пловдив го прави по много грешен начин и най-големият симптом за това нещо е, че обществената поръчка, която беше за електронни устройства, които да проследяват автомобилите, говорим за софтуер, говорим за камери - беше фактически провалена. И сега от 1 октомври ние ще имаме една осакатена система, в която, забележете, служители на общината ще ходят да наблюдават кои автомобили замърсяват или не – което е почти физически невъзможно“, коментира Славенски.

Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици.

Критиците обаче оспорват реалната полза от тази мярка заради неефективния контрол в гетата, където се горят кабели и гуми, заради проблемния обществен транспорт и отоплението с твърди горива.

Първите нарушители ще бъдат само предупреждавани по телефона, но след това следват санкции.