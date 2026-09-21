Добри ще са условията за туризъм в планините до обяд, следобед се очаква влошаване – заоблачаване, ветрове и дъжд, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Към 8:00 ч. температурите са били до 10 градуса.

От планинската служба съветват туристите да не предприемат дълги и рисковани преходи в планината.

Мъж е бил транспортиран вчера от района на хижа „Ястребец“ в Рила до курорта „Боровец“ заради силни болки в гърба, съобщиха още от ПСС.

Според прогнозата за времето около и следобед на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.