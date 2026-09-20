Първи резултати от изборите в Русия: "Единна Русия" води с близо 50%

Управляващата партия "Единна Русия" вероятно печели парламентарните избори в Русия, които се проведоха при строг контрол, сочат данни от екзитпол, публикувани след края на гласуването, съобщава AFP.

Според проучването на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) „Единна Русия“ получава 49,4% от гласовете – приблизително колкото на предишните парламентарни избори през 2021 г.

Комунистическата партия и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) получават съответно 14,2% и 10,7%.

Пет извънпарламентарни партии, участващи в изборите за Държавната дума на девети състав, не събират достатъчен брой гласове, за да преодолеят 5-процентната бариера, показват данните от екзитполовете на АЦ ВЦИОМ и ИНСОМАР.

Според данните от анкетите сред гражданите при напускане на избирателните секции, проведени от АЦ ВЦИОМ, Руската партия на пенсионерите за социална справедливост получава 3,3%, "Комунистите на Русия" – 2,1%, "Зелените" – 1,1%, "Родина" – 1%, Партията за пряка демокрация – 0,4%, пише ТАСС.