BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 77

Първи резултати от изборите в Русия: "Единна Русия" води с близо 50%

Пет извънпарламентарни партии не събират достатъчен брой гласове

20.09.2026 | 21:38 ч. Обновена: 20.09.2026 | 21:39 ч. 32
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Управляващата партия "Единна Русия" вероятно печели парламентарните избори в Русия, които се проведоха при строг контрол, сочат данни от екзитпол, публикувани след края на гласуването, съобщава AFP.

Според проучването на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) „Единна Русия“ получава 49,4% от гласовете – приблизително колкото на предишните парламентарни избори през 2021 г.

Комунистическата партия и националистическата Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) получават съответно 14,2% и 10,7%.

Пет извънпарламентарни партии, участващи в изборите за Държавната дума на девети състав, не събират достатъчен брой гласове, за да преодолеят 5-процентната бариера, показват данните от екзитполовете на АЦ ВЦИОМ и ИНСОМАР.

Свързани статии

Според данните от анкетите сред гражданите при напускане на избирателните секции, проведени от АЦ ВЦИОМ, Руската партия на пенсионерите за социална справедливост получава 3,3%, "Комунистите на Русия" – 2,1%, "Зелените" – 1,1%, "Родина" – 1%, Партията за пряка демокрация – 0,4%, пише ТАСС.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия избори Единна Русия
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem