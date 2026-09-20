Трети армейски корпус на Украйна съобщи, че е освободил още 40 квадратни километра територия в Донецка област и си е върнал контрола над няколко села по време на продължаващата офанзива "Вивалди“.

"Както обещах, съобщавам добри новини“, заяви днес командирът на корпуса бригаден генерал Андрий Билецки, цитиран от Kyiv independent.

"По време на втория "сезон на "Вивалди“ Трети армейски корпус си върна още 40 квадратни километра украинска земя. Освободени са Шандрихолове и Дерилове. Дробишеве е под пълен украински контрол. Важно е да се отбележи, че Шандрихолове е ключова точка както за нашите войски, така и за противника“, каза той.

Операция "Вивалди“ - настъпателната операция на корпуса в района на Лиман, в северната част на Донецка област беше официално оповестена едва на 15 септември, въпреки че руските провоенни канали в Telegram и независимите изследователи, използващи разузнаване от открити източници (OSINT) в социалните мрежи, следяха украинските атаки в района още от края на пролетта на 2026 г.

До 20 септември 3-ти корпус беше разпространил подробности единствено за първата фаза на операцията, като съобщи, че е прочистил територия от 75 квадратни километра от руски диверсионни групи и е освободил още 10 квадратни километра.

Информацията от украинска страна относно операцията е оскъдна поради съображения за оперативна сигурност, но руски военни блогъри съобщават, че Украйна е изтласкала руските сили до река Жеребец, с което потенциално е обезсилила постигнатия от Русия в продължение на повече от 18 месеца постоянен напредък в региона.

The second season of Operation Vivaldi. Video transcription: "Glory to Ukraine! Operation Vivaldi continues and is gaining momentum. During the first stage, the 3rd Army Corps cleared the settlements of Korovii Yar, Yarova, Oleksandrivka, and Novoselivka of enemy infiltration.… pic.twitter.com/p1RYpLIiYL — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🦩🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 20, 2026

"В съответствие с плана на командването на корпуса, селата Шандрихолове и Дерилове бяха обхванати в клещи от север на юг – щурмови групи се придвижваха бързо и скрито през дерета и клисури, осигурявайки ефекта на изненадата“, се посочва в изявлението на 3-ти армейски корпус.

"Подразделенията действаха в тясно взаимодействие - докато едни пробиваха отбраната, други удържаха фланговете по демаркационните линии, като не позволяваха на противника да предприеме контраатака. Щурмови групи бяха организирани в мобилни тактически формирования, които се окопаваха във всяка горска ивица и опорен пункт, ликвидирайки вражеските огнища на съпротива. Операцията продължава“, се добавя в съобщението.

На 17 септември, отбелязвайки по-мащабния оперативен успех в района на Лиман, Билецки заяви, че "северното крило“ на руския опит за обкръжаване на украинските сили в Донецка област е било "разбито и унищожено“.

Ден по-късно корпусът съобщи, че Русия е изтеглила от фронтовата линия в северната част на Донецка област подразделения на своето елитно формирование за безпилотни системи "Рубикон“, след като то е понесло тежки загуби.

Центърът "Рубикон“ за перспективни безпилотни технологии е мащабно руско подразделение за дронове и ядро ​​на наскоро сформирания род войски за безпилотни системи в руските въоръжени сили.

Подразделението е специализирано в прекъсването на логистиката, издирването на украински екипи за управление на дронове на терен и прихващането на важни разузнавателни и ударни дронове; то се състои от отряди, всеки от които наброява по няколкостотин души личен състав.

Когато бъдат разгърнати в приоритетни участъци на фронта, "Рубикон“ и подобни на него формирования често създават сериозни затруднения за противостоящите им украински бригади, като правят съществуващата "зона на поразяване“ по-дълбока и по-смъртоносна – точно както елитните украински подразделения за дронове действат срещу руските сили.

Ефективното откриване и унищожаване на личния състав и техниката на вражеските елитни екипи за дронове – действие, еквивалентно на контрабатарейната стрелба в артилерията - може по този начин да окаже значително въздействие върху цялостния баланс на силите в даден сектор.