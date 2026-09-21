Сирeна от една марка и разфасовка у нас са с над 50% по-скъпи от Гърция

Големи търговски вериги ни цакат с цени на редица храни, като в България ги продават по-скъпо отколкото в Гърция. Вестник “Труд news” провери цените на някои основни храни и домакински принадлежности от едни и същи търговски марки, продавани в магазини на търговска верига, която оперира както в България, така и в Гърция.

Оказва се, че в магазините в България цените на някои сирена са с над 50% по-високи, отколкото в южната ни съседка.

Например настъргана Моцарела в разфасовка от 250 г. в Гърция струва 1,99 евро, което прави 7,96 евро за килограм. Същото сирене в опаковка със същия грамаж на същия производител и със същата търговска марка в магазин от същата търговска верига в България струва 3,06 евро, което е 12,24 евро за килограм. Оказва се, че цената при нас е с близо 54 на сто по-висока.

Подобна е ситуацията и при зрялото жълто сирене Пармиджано Реджано. В Гърция разфасовка от 125 грама струва 2,95 евро, или 23,60 евро за килограм. Същото жълто сирене в същата опаковка на същия производител и със същата търговска марка в магазин от същата търговска верига в България струва 3,83 евро, или 30,64 евро за килограм. Оказва се, че цената при нас също е с близо 30 на сто по-висока.

Проверката показа, че при редица храни на един и същи производител, продавани в магазини на търговската верига в България и Гърция, има малки разлики по отношение на грамажа или опаковката. Като в България продават по-скъпия вариант. Пример за това е отлежало жълто сирене Гауда. Отлежала холандска Гауда с тъмно син етикет и разфасовка от 450 гр в Гърция струва 4,19 евро, което прави 9,31 евро за килограм. Най-близката по вкус Гауда на същия производител, отново в разфасовка по 450 гр, но в светло синя опаковка в България струва 6,69 евро, или 14,87 евро за килограм. Това означава, че българският потребител плаща с близо 60% повече за подобно качество на сиренето.

Огромна разлика има и при цените на сиренето Грана Падано. В Гърция разфасовка от 200 гр струва 3,99 евро, или 19,95 евро за кг. В България абсолютно същото сиренето Грана Падано, на същия производител и в същата опаковка струва 5,11 евро, или 25,55 евро за килограм. В България цената е с над 28% по-висока. Потребителите в България трябва да плащат значително повече, ако искат да ядат от това сирене.

Редица икономисти обясняват, че цените в България нарастват заради войните, поскъпването на горивата или заради вносна инфлация, тоест цените в другите страни се покачват, затова има висока инфлация и в България. Но при редица храни ситуацията не е такава. Цените на жълтите сирена са по-високи у нас, отколкото в южната ни съседка. И то при положение, че в Гърция заплатите и цените на горивата по принцип са по-високи, отколкото у нас. Това означава по-големи разходи на търговската верига за персонала в магазина, за работниците в складовете, за шофьорите, които зареждат магазините, за транспорта на стоките и т. н. Минималната заплата в Гърция е 1073 евро, а в България е 620 евро, показват данни на Евростат. Оказва се, че минималната заплата в Гърция е с близо 73% по-висока, отколкото в България, горивата също са по-скъпи. Въпреки това цените на редица храни в южната ни съседка са по-ниски, отколкото при нас.

Можем да вземем и друг пример - Мини Моцарела в опаковка от 125 грама в България струва 1,63 евро, което прави 13,04 евро. за кг. В Гърция абсолютно същата Мини Моцарела, на същия производител, в същата опаковка струва 1,49 евро, или 11,92 евро за килограм. Оказва се, че в България цената е с над 9 на сто по-висока, отколкото в Гърция.

Плащаме повече за шоколад

В България шоколад с цели ядки от 100 грама в търговската верига, в която е направена проверката на цените, струва 1,78 евро. Същият шоколад в Гърция струва 1,25 евро. При нас цената е с над 42 на сто по-висока. Шоколадът с цели ядки не е изолиран пример в сладките изделия. Цената на Млечен шоколад в България от 100 гр е 1,42 евро. Абсолютно същият шоколад, продаван в магазин от същата търговска верига, в Гърция струва 0,89 евро. В България цената е с близо 60 на сто по-висока. За тези разлики в цените причината не е само въвеждането на еврото. Разлики в цените имаше и преди влизането ни в еврозоната. През първата година след приемане на еврото разликите между цените в България и Гърция на някои стоки са нараснали, а на други са се намалили.

Списъкът на храни, които в България са по-скъпи, е голям. Например разтворимо кафе в кутия от 200 гр в Гърция струва 5,99 евро, или 29,95 евро за кг. Същото кафе в България струва 6,13 евро, или 30,65 евро за кг. Тук разликата е малка и потребителите в България плащат с малко над 2 на сто сто повече. При другите кафета разликите в цените също не са големи. Например при една от продаваните марки кафе цените в България са с под 4 на сто по-високи, а при безкофеиновото кафе в проверената търговска верига няма никаква разлика между цените в България и Гърция.

В различни магазини в Гърция може да бъдат купени и перилни препарати и лекарства на по-ниски цени, отколкото в България. Като при перилните препарати има цени, които са в пъти по-ниски отколкото тук. Става въпрос за марки, които не присъстват на пазара в България. Но това поставя въпроса за ефективността на конкуренцията в страната ни. При една ефективна конкуренция търговците просто биха внесли по-евтини препарати и биха дали по-голям избор на потребителите от коя марка да купуват.

Дори при промоции тук по-скъпо - при чипса разликата в цените е 10%

Продаваният в България чипс е по-скъп отколкото в Гърция. Най-лесно може да бъдат сравнени цените на чипс от една и съща марка, продаван в магазини от една и съща търговска верига у нас и в южната ни съседка. В Гърция вълнообразен чипс със сол в пакет от 150 грама струва 1,15 евро, което прави 7,67 евро за килограм.

Същият чипс, със същата търговска марка, в същата търговска верига, но в магазин в България, струва 1,27 евро, или 8,47 евро за кг. Оказва се, че за един и същи продукт потребителите в България плащат с над 10% повече от тези в Гърция. Между пазара на чипс у нас и в Гърция има някои разлики - в южната ни съседка продават чипс с риган, а при нас има чипс с копър и сметана. Макар да са от една и съща марка и продавани в магазини от едва верига, вълнообразният чипс с копър в България струва 1,27 евро, а този с риган в Гърция е 1,15 евро. Отново цената в България е по-висока.

Пазарът на чипс в Гърция е напълно различен от този в България. В южната ни съседка има разфасовки на вълнообразен чипс от 400 гр на цена 2,40 евро дори в курортните градчета. Това прави 6 евро на килограм. Това е стандартна цена без намаления. В България такива цени на чипс няма дори по време на най-големите промоции.