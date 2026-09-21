Тайфунът “Дуджуан” предупреждава Япония за свлачища и наводнения (СНИМКИ/ВИДЕО)

EPA/БГНЕС 1 / 5 / 5

Тайфунът "Дуджуан“ донесе проливни дъждове на островите Изу и в региона Канто, като за някои райони бяха издадени предупреждения и заповеди за евакуация в момент. предупреждението идва в момент, когато Япония отбелязва поредицата от почивни дни, известна като "Сребърната седмица“, предават световните агенции.

Японската метеорологична агенция призова жителите на островите Изу и Канто, както и на крайбрежните райони на Тихия океан в регионите Токай и Тохоку, да бъдат в повишена готовност заради опасност от свлачища, силни ветрове, наводнения в ниските части, придошли или преливащи реки и високи вълни.

За северните части на архипелага Изу бе издадено предупреждение от 5-то (най-високо) ниво за свлачища, докато за други райони в региона Канто бяха обявени предупреждения от 4-то ниво за проливни дъждове, свлачища и наводнения.

Хората в градските райони се съветват да внимават за наводнени пътища и да избягват подземни съоръжения, където може да се събере вода и превозните средства да останат блокирани.

Пристигането на мощния тайфун съвпадна със "Сребърната седмица“, която продължава до сряда, като се очаква бурята да наруши транспортните връзки и да попречи на провеждането на културни събития.

Организаторите на изложението за видеоигри Tokyo Game Show, което започна в четвъртък, обявиха отмяна на програмата за понеделник, съкращавайки с един ден петдневното събитие.

Заради бурята Japan Airlines отмени 120 вътрешни полета, а All Nippon Airways – 140 полета, съобщи NHK.

Компанията East Japan Railway обяви, че в понеделник ще спре движението – частично или за целия ден – по някои линии в префектурите Чиба и Ибараки, както и в западната част на Токио.