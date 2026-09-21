Трагедия 82-годишен почина в Гърция след бой за шезлонг с друг старец

Трагичен инцидент се случи в неделя сутринта на плажа Вулиагмени, южно от Атина, където 82-годишен мъж почина след бой, избухнал според първоначалните данни заради шезлонг, предава Lifo.

Според информация на гръцките медии двама мъже първоначално се скарали за шезлонг. Спорът обаче бързо прераснал във физическа разправа, след която на 82-годишния мъж му прилошало и на мястото била извикана Бърза помощ.

Екипът на Бърза помощ транспортирал ранения мъж в болница, но състоянието му било тежко. Въпреки опитите на лекарите да спасят живота му, той починал около час след сблъсъка.

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След инцидента полицията е задържала 76-годишния мъж, с когото 82-годишният се е сбил, както и 21-годишна жена, която според досегашната информация е била в негова компания и също се е включила в боя.

Според съобщения в гръцките медии на разпит е бил отведен и собственикът на обекта на плажа.

Разследващите в момента се опитват да възстановят цялата хронология на събитията — от момента, в който е започнал спорът за шезлонга, през самия физически сблъсък, до нараняванията, получени от 82-годишния мъж.

Някои туристи запазват шезлонги още рано сутринта, като оставят кърпи и други вещи, а в някои курорти се правят опити за резервация дори от предишния ден. Тази практика от години е обект на спорове между туристи и ресторантьори, но случаят от плажа Вулиагмени получи много по-сериозен и трагичен развой.

Полицията продължава да разпитва всички участници и свидетели, за да установи какво точно се е случило по време на сблъсъка и какви са обстоятелствата, довели до смъртта на 82-годишния мъж.