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Пастир загина при пожар, оборът е изгорял напълно

Загинали са също така десетки животни

21.09.2026 | 14:59 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

58-годишен пастир е загинал при пожар в обор в пловдивското село Костиево. Сигналът е подаден около 1:45 часа тази нощ, след като по-рано пламъци са били забелязани от преминаващи по автомагистрала "Тракия".

На място са изпратени два екипа на пожарната. Заради късно подадения сигнал обаче при пристигането на огнеборците е станало ясно, че оборът вече е изгорял напълно.

По информация на БНТ при пожара са загинали 15 едри и 50 дребни животни. Унищожени са и около 120 квадратни метра покривна конструкция. Пожарникарите са успели да спасят 10 животни.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от полицията. Разследва се причината за пожара, като към момента няма данни той да е бил умишлено предизвикан.

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