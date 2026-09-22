Крушарски спира парите в Локо Пд, Мило Борисов го наследява?

След ескалацията на напрежението между фенове и ръководство, собственикът Христо Крушарски обяви, че се оттегля "не формално, оттегля се тотално". Но имал и условие - 3 милиона евро, срещу които той ще подари мажоритарния дял от акциитена някой от сегашните членове на Борда на директорите - Тома Цилев, Нина Вангелова и Ташо Ташев.

Депозираните в клубната каса 3 милиона евро ще са гаранция, че отборът ще довърши без тежки катаклизми сезона в Първа лига, а детско-юношеската школа ще може да функционира нормално.

"Подчертавам, че не искам тези пари за себе си. Това е гаранция, че няма да затрият отбора и че той ще може да играе в Първа лига. В крайна сметка имам право да видя, как ще се грижат за клуба, който повече от 10 години е под мое управление. Аз имам незабравими моменти с Локомотив, но и доста нерви и усилия съм похабил в него. Няма как да ме изкарат мен виновен, ако съсипят всичко", коментира Крушарски, цитиран от "Марица".

"Ще поема риска, който носят заплахите, които получавам в телефона си. Именно те ме накараха да променя решението си. Заявявам най-категорично, че няма да опростя задълженията, които клубът има към мен. Имам необходимитие документи и ще си търся докрай сумите, които съм вложил. Заплахите по телефона ме амбицираха да отстоявам правото си, защото в крайна сметка всичко си има граници. Аз определено съм дал много повече на Локомотив и подарявам базата в "Тракия", защото нея съм я направил за децата. Но за всичко, за което има надлежните документи, нека са наясно, че ще си го търся докрай".

Бизнесменът потвърди, че спира издръжката на клуба.

За наследник на Крушарски се спряга Мило Борисов, чиято бетинг компания доскоро беше спонсор на Левски.

Не е ясно какъв е точният размер на задълженията, натрупани от клуба през годините. Очаква се новият собственик да бъде официално обявен в следващите дни.

Още футболни новини от България четете в Gol.bg