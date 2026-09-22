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Иван Христанов се регистрира за президентския вот, прицели се в балотаж

Заедно с доц. д-р Стоянка Черкезова внесоха подписите днес в ЦИК

22.09.2026 | 17:02 ч. 7
Снимка: щаб на Христанов

Снимка: щаб на Христанов

Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова внесоха днес в ЦИК документите и подписите за регистрацията си за президентските избори. С тях беше и председателят на Инициативния комитет - музикантът Денис Ризов. 

"Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме няколко пъти България и виждам огромна подкрепа. И в този Ден на Независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция – тя да е независима от посолства, олигарси и партийни централи", заяви Христанов.

Официалното откриване на предизборната кампания на двойката ще бъде в петък, 25 септември, в град Гоце Делчев.

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