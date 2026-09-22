Иван Христанов се регистрира за президентския вот, прицели се в балотаж

Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова внесоха днес в ЦИК документите и подписите за регистрацията си за президентските избори. С тях беше и председателят на Инициативния комитет - музикантът Денис Ризов.

"Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме няколко пъти България и виждам огромна подкрепа. И в този Ден на Независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция – тя да е независима от посолства, олигарси и партийни централи", заяви Христанов.

Официалното откриване на предизборната кампания на двойката ще бъде в петък, 25 септември, в град Гоце Делчев.