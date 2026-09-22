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Тръмп с поредно послание към Путин: Сложи край на войната!

Президентът на САЩ говори в централата на ООН

22.09.2026 | 17:46 ч. Обновена: 22.09.2026 | 18:05 ч. 16
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че посланието му към руския президент Владимир Путин е било "да сложи край на войната" в Украйна, предаде Ройтерс.

Това държавният глава на САЩ заяви при пристигане в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, където днес започват общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

„Работим много тясно с лидерите на Русия и Украйна и ще постигнем това. Ще се случи, мисля, по-бързо, отколкото хората си представят. На тях вече им е дошло до гуша“, заяви Тръмп в речта си.

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