Украинските дронове стават все по-автономни: Един оператор ще контролира няколко машини

Украинските войници искат дронове и роботи, които сами да поемат по-голяма част от полетите и придвижването, като позволяват на един оператор да наблюдава няколко системи, вместо да контролира ръчно всяка една от тях.

Бързо разширяващият се арсенал от въздушни дронове и наземни роботи на Украйна се превърна в централен елемент в борбата ѝ срещу по-голямата руска армия. Компаниите за отбранителни технологии заявяват, че все повече автоматизират определени задачи, като в същото време оставят на хората отговорността за решенията относно употребата на сила, пише BI.

На практика това означава прехвърляне на повече рутинна работа от оператора към дрона. По-новите системи все по-добре могат да навигират, да се връщат в базата и да помагат за самостоятелно идентифициране на цели, което позволява на операторите да се съсредоточат върху други задачи – от потвърждаване на целите до управление на роя.

Микита Рожков, главен директор по бизнес развитие в украинската компания за отбранителни технологии Frontline Robotics, заяви пред Business Insider, че иновациите на компанията са резултат от исканията на войниците.

Компанията отговори на тези искания, като разработи софтуер, който позволява на дроновете сами да се справят с по-голяма част от полета, включително придвижването до и от зоната на интерес с минимална намеса от оператора.

Автономността се вгражда и в актуализациите на продуктите на компанията. Най-новата версия на дрона Linza, версия 3.0, пусната тази година, разполага с по-голяма вградена автономност, така че може да работи, когато GPS е недостъпен поради руската електронна война.

Това "намалява умствената натовареност на войника, така че той да може да върши повече неща". Разработването му отне осем месеца, но предлага "огромно предимство", каза Рожков.

Разпознавателният дрон Zoom на Frontline също разполага с навигация чрез изкуствен интелект, така че може да работи, когато загуби сателитните навигационни сигнали.

Тези промени също бяха продиктувани от обратната връзка от войниците, заяви изпълнителният директор. За разлика от много западни компании в отбранителния сектор, украинските фирми често работят директно с войниците, дори разговарят с тях от фронтовата линия чрез FaceTime и изслушват техните мнения.

По-широкият преход към изкуствен интелект и автономност също е приоритет за украинското правителство.

Министерството на отбраната на Украйна заяви през август, че подразделенията използват „повече от 70 различни системи, задвижвани от технологии за изкуствен интелект и компютърно зрение, за да нанасят удари по вражески цели“.

То също така посочи, че целта е в крайна сметка 100% от дроновете на фронта да бъдат оборудвани с възможности за компютърно зрение и изкуствен интелект.

Откакто Русия започна мащабната си инвазия през 2022 г., технологията на бойното поле премина от ситуация, при която един пилот управляваше напълно ръчно един дрон, през етап, в който изкуственият интелект помагаше на пилотите да намират цели и осигуряваше възможности за автопилот, до сегашната ситуация, при която един оператор може да контролира няколко дрона, докато изкуственият интелект помага при основни задачи, като летене и управление, и поема контрола, когато руската електронна война прекъсне връзката.

Бившият министър на отбраната Михаил Федоров предсказа миналия месец, че „ще стигнем до етап, в който автономни дронове ще се сражават с автономни дронове“.

Редица украински компании преследват тази визия, а някои работят за създаването на по-големи рояци от автономни оръжия, които могат да комуникират помежду си.

Ачи, главен изпълнителен директор на украинската отбранителна фирма Ark Robotics, заяви пред Business Insider, че еволюцията към един пилот, контролиращ много дронове, е "нещо като предпоставка за успех в тоталната война с дронове, която ни очаква всички".

Компанията за отбранителни технологии разработва система, която позволява на хиляди въздушни дронове и наземни роботи, включително и такива, които не са произведени от Ark Robotics, да работят заедно с минимална човешка намеса, като дава възможност на оператора да се намира на хиляди километри разстояние.

Ачи заяви, че за да имаш предимство на бойното поле, "имаш нужда от тези асиметрични системи, които ти позволяват да работиш с множество дронове едновременно".

Бойните системи на Украйна трябва да могат да функционират в условията на интензивна електронна война от страна на Русия. Украинската компания Twist Robotics произвежда хардуер и софтуер, които позволяват на дроновете да се ориентират и да проследяват определени цели, когато Русия прекъсва GPS сигнала. Това се случва "по подразбиране", тъй като проблемът е толкова често срещан, заяви съоснователят Ростислав Оленчин пред Business Insider.

Повечето продукти на компанията разполагат с изкуствен интелект, което позволява на дрона да „изпълни мисията“ дори ако операторът допусне грешка или загуби контрол.

Степента на автономност, която се използва, остава донякъде ограничена както от технически, така и от етични съображения. Много компании и експерти описват това, което често се представя като автономност, като преувеличено на практика, наподобяващо по-скоро напреднала автоматизация, отколкото независимо действащ изкуствен интелект.

Украйна заявява, че не е премахнала човешкия надзор.

Министерството на отбраната на страната заяви миналия месец, че "на алгоритмите вече се възлагат критични бойни задачи, вариращи от навигация и идентифициране на обекти до автономно поразяване на цели. Въпреки това, окончателното решение за избор и поразяване на целта се взема от човешки оператор".

Тя заяви, че по принцип ще продължи да включва хората в процеса и макар технологията да помага за идентифицирането на целта, „окончателното решение за поразяване остава в ръцете на човек, докато нивото на автономност на системата е ограничено въз основа на потенциалната цена на една грешка“.

Украйна бързо напредва, за да достигне мащабите на Русия и да позволи на своите войници да останат по-далеч от бойните действия.