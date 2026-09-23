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МВР сезира НАП за полетите на Делян Пеевски

Искането е за проверка на разходи за около 5 млн. евро и произхода на средствата, с които са платени

23.09.2026 | 10:50 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група.

 Сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация. Там е посочен дословно следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен : Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“

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Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери:

- действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

- периода, през който са извършени тези разходи;

- източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

- наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

- съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди.

Миналата седмица правителството съобщи на брифинг, че полети на председателя на ДПС Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. По-късно в Народното събрание Делян Пеевски определи твърденията като измислици.

В края на август министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия начин на живот при лидера на ДПС Делян Пеевски.

 

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