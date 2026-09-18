Дружество “касичка“ е финансирало полетите на Пеевски за над 5 млн. евро

Премиерът Румен Радев заяви, че правителството е обещало мерки за пресичане на корупционните схеми и завръщане за справедливостта в обществото

“Справедливостта не се връща с действията на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато знакови дела са блокирани и когато има проблем, ние ще продължим да работим. Изпълнителната власт не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало. Трябва да работим така, че да се събират годни доказателства, които съответно да бъдат представени в прокуратурата и оттам правосъдната система да изпълни своите функции“, каза в началото на брифинга Радев.

“Действията на правителството са важни. Обещахме, че ще правим всичко възможно борбата с корупцията да бъде всеобхватна - знакови и корумпирани обществени поръчки. Да бъдат проверявани подставени лице. Да правим всичко възможно да работим интензивно с партньорите в чужбина”, добави Радев.

“Днес ще предоставим част от тази информация, защото тя е всеобхватна”, каза Радев и добави, че се работи активно с приходните агенции.

След това премиерът даде думата на вътрешния министър Иван Демерджиев за повече подробности.

Дружество касичка

“Проблемът е мантинелите попадна във фокуса по ред причини. Започнахме да работим активно - четири дружества са ангажирани с доставките на тези мантинели, водещи към наш дипломатически представител. Тези дружества са приели голям обем поръчки за големи суми. Генерираните средства над 150 млн. евро се отклоняват и отиват в дружество без никаква дейност - дружество касичка, така го наричаме”, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Това дружество е финансирало пътуванията и полетите на депутата Делян Пеевски за над пет милиона евро. “Ние търсехме точно за тези взаимовръзки. Печелят се определени дружества обществени поръчки, и част от средствата се отклоняват.

Дружеството е собственост на бащата на посланика ни в ОАЕ. Министър Демерджиев постави под съмнение и легитимността на посланика, защото той може би също е "човек на някого".

“Покрай тези дружества, свързани с мантинелите, прозира и името на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов, също санкционира от “Магнитски”. Горанов отдава под наем на едно от тези дружества свой обект”, каза още Демерджиев.

В брифинга участие взе и главният секретар на МВР Любомир Николов.

“В МВР се работи над 900 сигнала, свързани с нарушение на обществените поръчки. Тези дружества печелят 99% от пръчките за мантинелите. Това са едни същи дружества с едни и същи собственици или с роднински връзки. Усвоили са над 400 хиляди евро. Едно от дружеството закупува самолет, на стойност 36 млн. евро, с който осъществяват 36 броя полети. От изисканата информация от малтийските ни партньори, е установени 36 броя фактури, на стойност 5 милиона. Извършихме проверка в данъчните декларации на лидера на политическа партия и установихме, че тези фактури не са декларирани. Ние ще предоставим на прокуратурата данните с оглед за извършено престъпление по чл. 313 по Наказателния кодекс. Ще продължим да разследваме въпросния депутат", каза още Ников.