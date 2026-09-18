Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби

Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по БНТ.

"Мен не ме тревожат обръщанията на Пеевски към прокуратурата. Знаем как беше изграждана прокуратурата повече от 10 г. Нека се обърне към прокуратурата. Аз също ще се обръщам към прокуратурата с апел да разгледат тези факти, които изнасят. Данните кой е финансирал полетите идват от малтийските служби. Предполагам, че според Пеевски и те не знаят какво подават като данни и според него са манипулирали данните. Аз нямам съмнение в малтийските служби и информацията, която ни подават", заяви Демерджиев.

За усвояването на обществени поръчки вътрешният министър заяви:

"Някой печели поръчката и после превъзлага на друг, и обикновено изпълнителят е трети. При изпълнителя е реалната стойност на изработеното. Всичко друго са средства над реалната стойност. Това са средства, които са усвоени и са отклонени. Този въпрос се поставя и в контекста на загубените човешки животи – поне една част от мантинелите, които доставят дружествата, нямат необходимите сертификати за безопасност. Работейки по този проблем, установихме връзка, която не подозирахме в началото – че средствата от тези поръчки са отклонявани и за финансиране на полети на политици."

И още за схемата

"Пътната безопасност беше един от приоритетите, които изведохме, и покрай него установихме, че има проблем с мантинелите, които се монтират по пътищата. Обследвахме поръчките, чрез които се доставят и монтират тези мантинели, и в хода на работата по тези производства установихме, че 4 дружества в различни конфигурации са получили над 99,9% от поръчките за мантинели. Всички поръчки, които обследвахме, са отивали при тях. Не само са взимали поръчките – при първоначална цена около 251 млн. са увеличени с около 150 млн., за да стигне цифрата около 400 млн. Това е за период около една година. За нас се установява, че има връзка между тези 4 дружества и те са свързани помежду си. Действията, които виждаме, сочат към пълен синхрон в техните действия. Един от собствениците на тези дружества превежда част от сумата, генерирана през поръчката за мантинели, и захранва с тази сума дружеството на бащата на посланика ни в ОАЕ, а това дружество финансира 36 полета на Делян Пеевски. Последната информация получихме от малтийските служби – на борда на самолета, който е използван на всеки полет, като пасажер е бил Делян Пеевски, и сумата от 5 млн. е заплатена от бащата на посланика в ОАЕ. Преди да се стигне до заплащане на полетите, през 2020 г. същото дружество, захранено по подобен начин, закупува самолет, който предоставя на една лицензирана малтийска компания, и тази компания отдава самолета на Д. П. Дружеството няма собствена търговска дейност, която да генерира такива приходи, захранването със средства е по подобен начин, чрез отклоняване на средства. Нашата цел беше да установим мантинелите качествени ли са, правилно ли са монтирани и обществените пари дали са похарчени правилно и дали има отклоняване на такива средства. Аз лично не съм имал никаква идея, че в края на този случай ще се окаже, че 4 фирми са спечелили всички обществени поръчки, нито че са отишли за такива нужди", заяви Демерджиев.

За посланика на България в ОАЕ министърът заяви:

"Аз не знам дали той е станал посланик заради тези действия, но при всички случаи такава връзка – бащата на дипломат с финансирането на полети на висши политици – в много държави конфликтът на интереси сам по себе си представлява престъпление."

За твърдението, че Владислав Горанов е отдал помещение под наем на един от собствениците на четирите фирми Демерджиев заяви:

Появява се името на Владислав Горанов. За мен Владислав Горанов и Борисов са изключително свързани. Не допускам, че Владислав Горанов е срещнал на улицата собственика на тази фирма и е решил да му даде помещение. Твърдя, че има връзка, която за мен е странна.

За дейността на МВР Демерджиев коментира:

"Опитваме се да установим фактите и българската общественост заслужава да ги знае. Ние работим по над 900 сигнала и стотици производства, които касаят големи обществени поръчки, при които е разпределен огромен обществен ресурс, и поехме ангажимент да установим фактите и да запознаем обществеността с тях – установяваме къде е изтичал ресурсът на държавата през годините назад."

Оттук-нататък ще продължим да търсим тези взаимовръзки. Много ни помага системата „Сигма“ между институциите. Тя прави връзките бързо и ясно, призна той.

При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим

Българската прокуратура започва да се събужда. Много скоро делото „Хемус“ ще се върне към нея. Събрали сме много факти по тези производства и ще следим какво се случва. Мога да обещая, че където има ясни данни, материалите ще бъдат оповестени, увери той. Там, където проверяваме излизат много имена на известни политици. Част от производствата касаят период от 5-6 години назад. Има много материали за политици, взимали пари от обществени поръчки. Те са от целия политически спектър, загатна министър Демерджиев.