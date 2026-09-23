Радев: Без реклама на хазарт, казината да не светят като в Лас Вегас (ВИДЕО)

На редовно заседание в Министерски съвет премиерът Румен Радев заяви, че правителството ще предложи нови мерки с цел да се ограничи хазарта и рекламата в страната.

“Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата”, каза още министър-председателят.

Премиерът добави, че ще се облага реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за укриване на данъци и пране на пари. “Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време”, добави Радев.

“Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения”, каза Радев и добави:

“Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас, затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали”.

Промени и в Наказателния кодекс

По време на изказването си Радев добави, че ще бъдат внесени и промени в Наказателния кодекс за митническите нарушения.

"Досега те се третират като административни провинения, през годините нямаше политическа воля това да се случи, защото тези текстове, които предлагаме бъркаме дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", обясни премиерът.

Радев допълни, че под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените "чиновници на повикване", които съзнателно, по думите му "си затварят очите" за подобни нарушения.

"Всяка информация, която е съзнателно манипулирана, с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление", заяви министър-председателят.

“Чиновници на повикване”

Той допълни, че под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените "чиновници на повикване", които съзнателно, по думите му, "си затварят очите" за подобни нарушения.

"Всяка информация, която е съзнателно манипулирана, с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление", заяви Радев.