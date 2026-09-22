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Премиерът: Независимостта изисква отговорност и ежедневни дела

Радев поздрави българския народ

22.09.2026 | 08:15 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Румен Радев поздрави българския народ с празника 22 септември - Ден на Независимостта.

“На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност”, се казва в поздрава на министър-председателят.

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“България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване.
Честит празник!”, добавя Радев.

 

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