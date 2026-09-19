НАП наложи актове за 632 хил. евро на хазартни обекти за година

Актове за 632 хил. евро е наложила на хазартни обекти в страната Националната агенция за приходите (НАП) през последната година, като половината от тях са във връзка с неправилно водене на отчетността.

Това съобщи пред журналисти в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор към главна дирекция „Фискален контрол“. От 19 септември 2025 г. до днес са установени 766 нарушения при извършени 626 проверки.

Акцент от контролната дейност на агенцията е дали в хазартните обекти се допускат хора, вписани в регистъра за уязвими лица, който наброява над 45 хил. души. Това са хазартно зависими хора, които не бива да бъдат допускани в казино или игрална зала, обясни Василев. През последната година има установени 19 хазартни оператора, които нарушават забраната, на които са съставени 60 акта. Наложените санкции са за над 56 хил. евро. Санкции се налагат, че са допуснати в залата, и отделно, че играят, ако залагат. При първо нарушение санкцията е до 10 хил. евро, а при повторно – над 20 хил. евро. Имаме случай в София, където в игрална зала четири поредни пъти се установява допускане на такива лица, каза Василев.

Общо 74 акта са наложени за нарушения при рекламата на хазарт, свързани с отстояние на рекламното съдържание, като глобите са общо над 107 хил. евро. При нарушение глобата за хазартните оператори може да достигне до 25 хил. евро, а за разпространителите на реклама – до 115 хил. евро.

НАП продължава проверките на хазартните оператори, като работи по собствен анализ и по сигнали.