BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 46

Три жертви при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора

Движението е изцяло затворено

23.09.2026 | 12:12 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Казанлък и Стара Загора малко преди обед днес.

Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, предава БНТ.

Движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. На мястото се извършва оглед, а полицията изяснява причините за смъртоносния инцидент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа загинали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem