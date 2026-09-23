Три жертви при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Казанлък и Стара Загора малко преди обед днес.
Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, предава БНТ.
Движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. На мястото се извършва оглед, а полицията изяснява причините за смъртоносния инцидент.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.