Три жертви при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя между Казанлък и Стара Загора малко преди обед днес.

Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, предава БНТ.

Движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. На мястото се извършва оглед, а полицията изяснява причините за смъртоносния инцидент.