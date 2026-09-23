Делян Пеевски: Не се притеснявам от проверки, всяка дума е лъжа

Лидерът на ДПС Делян Пеевски излезе с позиция след като по-рано днес стана ясно, че вътрешният министър Иван Демерджиев ще сезира НАП във връзка с фирмите за мантинели и полетите му в чужбина. Лидерът е категоричен, че не се притеснява от проверки.

"Заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Никога, по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки! Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи! А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите", се казва в позицията на Пеевски.

Да се направят проверки на ПБ

Лидерът на ДПС настоява за проверки и на хора от висшия ешалон на "Прогресивна България".

"Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверявания от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев. Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешалон на ПБ”, казва още Пеевски и добавя:

"Освен, ако при него МВР не е министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това. И сигурно заради това оглушителна тишина обвива публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и неговото семейство. Но ние няма да се откажем от осветяването на действията на този министър и ще продължим да предоставяме на институциите и обществеността данните за неговото странно забогатяване".