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Работник загина при падане от Колизеума в Рим

Той е монтирал нова осветителна система

23.09.2026 | 12:20 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Поредна трудова злополука стана през нощта в Колизеума, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Около полунощ 22-годишен работник, висящ на въже, е монтирал нова осветителна система на паметника, когато е паднал от около 10 метра височина. 

Въпреки опитите за реанимация от страна на спешния медицински екип е той починал. 

На място са пристигнали карабинери и следователи, както и съдебен лекар, дежурен прокурор и представители на Инспекцията по труда и Здравната инспекция.  

Загиналият при трудовата злополука работник е идентифициран като Андреа Морети. Той е бил специалист по височинни дейности с въжета. 

Археологическият парк „Колизеум“ и Министерството на културата съобщиха новината за инцидента. 

В знак на траур ръководството на парка реши да затвори за посетители за през деня секцията на втория етаж, където е станала злополуката Въпреки това районът не е отцепен от съдебните органи, които в момента работят по установяване на обстоятелствата около инцидента.
(БТА)

 

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