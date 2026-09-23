Работник загина при падане от Колизеума в Рим

Поредна трудова злополука стана през нощта в Колизеума, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Около полунощ 22-годишен работник, висящ на въже, е монтирал нова осветителна система на паметника, когато е паднал от около 10 метра височина.

Въпреки опитите за реанимация от страна на спешния медицински екип е той починал.

На място са пристигнали карабинери и следователи, както и съдебен лекар, дежурен прокурор и представители на Инспекцията по труда и Здравната инспекция.

Загиналият при трудовата злополука работник е идентифициран като Андреа Морети. Той е бил специалист по височинни дейности с въжета.

Археологическият парк „Колизеум“ и Министерството на културата съобщиха новината за инцидента.

В знак на траур ръководството на парка реши да затвори за посетители за през деня секцията на втория етаж, където е станала злополуката Въпреки това районът не е отцепен от съдебните органи, които в момента работят по установяване на обстоятелствата около инцидента.

(БТА)