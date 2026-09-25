Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ в София

Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ ще е в сила от 25 септември до 7 октомври, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

От 25 септември до 7 октомври 2026 г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“. Движението ще се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък; по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“.

От 25 септември до 7 октомври 2026 г. включително маршрутите на тролейбусни линии № 1 и № 3 ще бъдат скъсени до спирка „Пътностроителна техника“, която е крайна станция на автобусна линия № 100.

В посока „Пътностроителна техника“ тролейбусите ще се движат съответно от „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна-ухо“ по действащите си маршрути до спирка с код 1753 „Ул. Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“. Оттам ще продължават надясно по локалното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ и наляво по ул. „Бесарабия“ до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“, съществуваща за автобусна линия № 100, която ще бъде крайна и начална.

В посока съответно „Пета градска болница“ и „УМБАЛ Св. Анна-ухо“ тролейбусите ще тръгват от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ и ще продължават наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и надясно по бул. „Владимир Вазов“, след което ще се включват в обичайните си маршрути, посочиха от Столична община.

В променения участък тролейбусите ще спират на следните спирки: с код 2540 „Ул. Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, съществуваща за автобусна линия № 100; с код 2483 „Пътностроителна техника“ – крайна и начална; с код 2482 „Ул. Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“, преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, съществуваща за автобусна линия № 100.

От 25 септември 2026 г. се възстановява постоянният маршрут на автобусна линия № 78.

Разкрива се нова спирка с код 2933 МС „Ген. Владимир Вазов“ на бул. „Владимир Вазов“ за автобусни линии № 112, 117, 118, 119 и 188 съгласно приетата постоянна организация на движение. Спирка с код 2182 МС „Ген. Владимир Вазов“ за автобусни линии № 112, 117, 118, 119 и 188 се закрива съгласно приетата временна организация на движение, информираха още от Столична община.

Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ беше въведена и между 19 и 24 септември.