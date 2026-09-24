Разкриха връзки с мафията и "Хамас": проблемите пред кметицата на Берлин

В престъпния свят на Берлин кланът Ремо си е извоювал статут, подобен на този, който някога е имала организацията на Ал Капоне в Чикаго през междувоенния период. От началото на 90-те години насам тази престъпна организация - произхождаща от етническата група на арабите-мхалами (с корени в Югоизточна Турция и Ливан) - е еволюирала от дребен рекет, трафик на оръжие и търговия с наркотици към сложни корпоративни измами и кражби на културни ценности.

Сред скандалните им деяния са кражбата на златна монета с тегло 100 кг от музея "Боде" през 2017 г. и обирът на инкрустирани със скъпоценни камъни антики на стойност над 100 милиона евро от старата саксонска кралска съкровищница в Дрезден две години по-късно.

Сега, подобно на синдиката на Капоне в Чикаго, семейство Ремо изглежда се опитва да разшири влиянието си в политиката на германската столица и да се утвърди като влиятелен фактор в Берлин. Това създава проблеми за харизматичната представителка на левицата, която се надява да стане кмет след победата си на изборите в провинцията в неделя.

Елиф Ералп, 45-годишната дъщеря на политически бежанци от Турция, изведе радикалната партия Die Linke до един от най-значимите ѝ изборни успехи. Тя спечели близо 26% от гласовете и мобилизира избирателите под 35-годишна възраст чрез кампания, която до голяма степен заимстваше методите на Зоран Мамдани - демократичния социалист, кмет на Ню Йорк.

Кампанията включваше обещания за конфискуване на десетки хиляди жилища от корпоративни собственици, както и за съкращаване на финансирането за полицията и ограничаване на правомощията за наблюдение. Макар Ералп да се въздържа от използването на американския ляв лозунг "спрете финансирането на полицията" (defund the police), други висши фигури в нейната партия го използваха в речи и в социалните мрежи. Това може да попречи на усилията ѝ да спечели кметския пост начело на лява коалиция със Зелените и Социалдемократическата партия (ГСДП).

Кланът Ремо е един от непосредствените проблеми за Ералп

Малко след затварянето на избирателните секции Иса Ремо - 58-годишният глава на клана - се появи на тържеството в изборната нощ, организирано от местния клон на Die Linke в Нойкьолн.

Той заяви пред вестник "Berliner Morgenpost", че за първи път изпитва ентусиазъм към някоя германска политическа партия. Освен това мафиотският бос сякаш упрекна по-утвърдените партии в разточителство, като добави:

"Допадат ми хората от партия Die Linke, които не водят съпругите си в магазините на Prada и Gucci в Париж."

Ден по-късно Фирас Ремо, един от синовете на Иса Ремо, публикува в Instagram изображение, представяно като екранна снимка на кореспонденция с Ферат Кочак (47 г.) - депутат от Die Linke за района Нойкьолн и един от най-изявените про-палестински политици в партията. Фирас Ремо написа:

"Ние сме част от нещо голямо. Стоим един до друг, държим се заедно и се борим за целите си. Ние сме победители. Ние сме хора на действието. Ние сме екип."

В съобщенията от февруари тази година, Кочак изглежда моли Фирас Ремо да предаде "уважителни поздрави" на баща си и пита кога би могъл да посети офиса на клана Ремо. По-късно, обръщайки се към Иса Ремо с "братле", той търси съдействието му за разпространението на видеозапис от реч в Бундестага, посветена на престъпността сред клановете. Тази седмица Кочак бързо се извини и обяви, че временно се оттегля от политиката, въпреки че настояваше, че по онова време не е знаел кои са членовете на фамилията Ремо, пишат от The Times.

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"Контактите между избрани длъжностни лица и лица, свързани с организираната престъпност, са абсолютно неоправдани", написа той в социалните мрежи.

Случаят подчертава до каква степен фамилията Ремо днес се стреми да бъде уважавана германска бизнес династия, която общува с политици по същия начин, както всяко друго богато семейство с корпоративни интереси.

Фирас Ремо - обвинен в незаконно придобиване на тигърче за сватба във вилата си през 2022 г. и арестуван през януари по подозрение в опит за разбиване на банкомат по време на прекъсване на електрозахранването - заяви, че семейството му отхвърля натоварения с негативен смисъл термин "клан". Той каза, че редовно се среща с политици от целия либерално-демократичен спектър и е давал "съвети или помощ" на мнозина от тях.

Той написа в Instagram:

"Ние сме напълно нормални хора, които живеят в този град, работят, създали са семейства и вървят по своя собствен път."

Ералп положи всички усилия да сложи край на скандала, като настоя, че Иса Ремо не е бил поканен на партито и е бил отстранен веднага щом присъствието му е било забелязано.

"Нямаме нищо общо с организираната престъпност, ние се борим с нея", заяви тя пред обществената телевизия ZDF.

Въпреки това партията ѝ трудно се отърсва от скандала, особено след като потенциалните ѝ коалиционни партньори също са обезпокоени от връзките между левицата и някои от най-острите критици на Израел в Берлин.

Иса Ремо не беше единственият неудобен гост на партито в Нойкьолн

Както той, така и Кочак бяха снимани заедно с Ибрахим Ибрахим - пропалестински активист, чийто "Обединен палестински национален комитет" се определя от германското разузнаване като "екстремистка" параванна организация за поддръжници на "Хамас".

Йозеф Шустер, президент на Централния съвет на евреите в Германия, обвини Die Linke в "систематично" затваряне на очите пред антисемитизма в собствените си редици, който според него е "маскиран като политически активизъм". Шустер заяви:

"За ГСДП (SPD) и "Зелените" трябва да е ясно: ако проправите пътя на партия Die Linke в Берлин към участие в правителството на провинцията и в градската управа, застрашавате социалното ни сближаване и еврейския живот в столицата."

През последните дни висши представители и на двете левоцентристки партии изразиха нарастващи резерви относно влизането в коалиция с Ералп и Die Linke. Ръководството на ГСДП написа в Instagram, че Die Linke ще бъде съдена според това как се справи с проблема, като отбеляза:

"Тя категорично не може да оставя нито милиметър място за антисемитизъм и престъпници от кланове в редиците си."

Фридрих Мерц, консервативният канцлер, предприе фронтална атака срещу Die Linke, като я определи като "разрушителна сила, която поставя под въпрос политическата ни система". С това той внуши, че я смята за по-голяма заплаха от възхода на германската радикална десница, и загатна, че сигурността на еврейската общност може да бъде застрашена, ако партията влезе в управлението на града.

"Това, което ме тревожи най-много, е, че не само в Берлин - но преди всичко в Берлин - през последните месеци сме свидетели на все по-радикален и открито изразяван антисемитизъм, който на практика бива посрещан с аплодисменти", заяви Мерц. "Това е нещо, което наистина трябва дълбоко да тревожи всички демократични партии в Германия."

Позицията на Мерц като канцлер изглежда временно се е стабилизирала през тази седмица, въпреки поредицата от тежки загуби на регионални избори и социологическо проучване, според което 55% от германските избиратели искат оставката му.

Твърди се, че по време на поредица от консултации в рамките на неговата партия - Християндемократическия съюз (ХДС) - той е срещнал малко преки предизвикателства към авторитета си, макар да има сведения, че е бил остро критикуван пред други депутати от ХДС от Ралф Бринкхаус - човекът, когото Мерц отстрани от ръководството на парламентарната група през 2022 г.

Марио Цая, когото Мерц назначи за генерален секретар на ХДС, но по-късно уволни през 2023 г., също призова канцлера да подаде оставка, като заяви, че той е пропилял "фундаменталното доверие" и не притежава необходимата "емоционална интелигентност" за поста.