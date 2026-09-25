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Петима министри се явяват на парламентарен контрол

Пътищата, тол системата, летището в София и НАТФИЗ ще са част от темите

25.09.2026 | 08:08 ч. Обновена: 25.09.2026 | 08:27 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Петима министри ще отговарят на въпроси на парламентарен контрол в НС днес. Пътищата, тол системата, летището в София и нарушения в НАТФИЗ – това са част от темите, които ще бъдат поставени на трибуната в парламента.

На въпросите ще отговарят петима министри – на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието.

Регионалният министър ще отговаря на въпроси относно ключови ремонти и бъдещето на винетките. Транспортният – за шума от самолетите и безопасността на летището в столицата. Ще бъдат обсъдени още данни за нарушения, установени при одит в НАТФИЗ. 

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