Петима министри се явяват на парламентарен контрол

Петима министри ще отговарят на въпроси на парламентарен контрол в НС днес. Пътищата, тол системата, летището в София и нарушения в НАТФИЗ – това са част от темите, които ще бъдат поставени на трибуната в парламента.
На въпросите ще отговарят петима министри – на регионалното развитие, транспорта, околната среда и водите, вътрешните работи и образованието.
Регионалният министър ще отговаря на въпроси относно ключови ремонти и бъдещето на винетките. Транспортният – за шума от самолетите и безопасността на летището в столицата. Ще бъдат обсъдени още данни за нарушения, установени при одит в НАТФИЗ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.