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“Сянка на Радев“: Мирчев с нова атака срещу Йотова

Повод е декларацията за прекратяване на войната в Украйна

25.09.2026 | 12:20 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

Съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев отново нападна президентът Илияна Йотова и я обвини, че действа като сянка на Румен Радев.

В пост в социалната мрежа депутатът коментира позицията на Йотова по повод подкрепата ни за прекратяване на войната в Украйна.

“Йотова се е изплашила, че текстът е прекалено категоричен за нейната представа за "мир" и произведе поредното унижение за България, пускайки паникьосани среднощни статуси. Страната ни не може да изглежда толкова наведена и страхлива. Това е позорно и малодушно поведение, обричащо ни на изолация”, смята Мирчев.

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“Йотова е сянка на Радев. Получихме поредно доказателство за това. Използва се всяка сцена и възможност да се покаже, че посоката се променя. Тази опасност трябва да бъде пресрещната на президентските избори с отговора на демократичните и свободни хора”, завършва поста си Мирчев.

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Ивайло Мирчев Илияна Йотова Радев сянка ООН войната в Украйна декларация
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