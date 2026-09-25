Чешкият президент: Москва уважава само силата, НАТО да сваля руски самолети

Чешкият президент Петр Павел настоява, че НАТО трябва категорично да демонстрира готовността си да отговори на руската агресия, в противен случай Москва ще продължи да натиска алианса и да разширява границите на Европа.

"Може да дойде момент, в който ще се наложи да свалим някои от тези самолети или безпилотни летателни апарати, които тестват нашата готовност", прогнозира Павел, генерал в оставка и бивш председател на Военния комитет на НАТО, в разговор с Fox News Digital в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица.

Павел заяви, че членовете на алианса, разбираемо, искат да избегнат ескалация, но рискуват да изпратят грешен сигнал, като предупреди, че Москва възприема сдържаността като слабост и тества отбранителните сили на алианса с непрестанната си агресия.

"Това, от което се страхувам, е, че те виждат липса на воля от наша страна да предприемем решителни действия", каза Павел. "В руското възприятие това демонстрира слабост. А те уважават силата."

Предупреждението последва нови инциденти по източния фланг на НАТО, където в сряда руски военен хеликоптер Ми-8 пресече границата от Калининград във въздушното пространство на Полша, което накара Полша да издигне изтребители. Румъния издигна изтребители F-16 в четвъртък, след като друга неидентифицирана въздушна цел пресече границата ѝ от Украйна.

Военната разузнавателна служба на Дания също предупреди в четвъртък, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу НАТО през следващите месеци и оцени риска от ограничена руска военна атака срещу една или повече страни от НАТО, граничещи с Русия, като "нисък, но нарастващ".

Чешкият президент Петр Павел предупреди, че НАТО може да се наложи да предприеме по-решителни действия

срещу руски самолети и дронове, които тестват въздушното пространство на съюзниците, като заяви, че Москва може да тълкува сдържаността като слабост и да продължи да натиска още повече.

Павел заяви в реч пред Общото събрание на ООН в сряда, че "агресивната позиция на Русия представлява пряка заплаха за европейската сигурност" и предупреди, че рискът нараства.

Той сподели пред Fox News, че моделът на неотдавнашната ескалация му е познат от годините, прекарани в НАТО, като припомни как руски самолети са тествали американски пилоти над Сирия и многократно са нарушавали турското въздушно пространство, преди Турция да свали руски военен самолет през 2015 г.

"От една страна, те провокират. От друга – тестват каква ще бъде реакцията ни", обясни Павел.

НАТО вече разполага с процедури за случайно нарушаване на въздушното пространство, каза Павел, включително предупреждаване на самолетите и опит за установяване на контакт. Той обаче направи разграничение между грешките и самолетите, които умишлено навлизат в въздушното пространство на съюзниците и отказват да отговорят.

"Ако това е умишлено и нарушителят не отговаря на нашите мерки, тогава ще трябва да действаме, защото в противен случай Русия просто ще продължи да настъпва", добави чешкият президент.

Коментарите идват на фона на неотдавнашни нарушения с дронове, засягащи членове на НАТО по източния фланг на алианса, включително инциденти в Полша, Румъния и Литва.

Павел изрази подобен скептицизъм, че президентът Владимир Путин е сериозен по отношение на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, като заяви, че не е видял значителни усилия от страна на Русия за преговори. Той изтъкна, че макар Москва публично да изразява готовност за преговори, условията, които е поставила, на практика биха лишили Украйна от суверенитет.

Той заяви, че един истински преговорен процес би изисквал Русия първо да се съгласи на примирие и едва след това да влезе в преговори без предварителни условия.

Чешкият президент също така предупреди, че войните в Украйна и Близкия изток са разкрили още една уязвимост в целия алианс на НАТО:

изчерпани запаси от оръжия и системи за отбранително производство, които едва успяват да отговорят на търсенето.

"Предвид количеството боеприпаси, особено умните боеприпаси, изразходвани за кратък период от време, всички ние от двете страни на Атлантическия океан разбираме колко малко ни остава, що се отнася до запасите от този вид оборудване", заяви Павел.

Предупреждението на Павел идва в момент, когато НАТО се сблъсква с поредица от нарушения на въздушното пространство, инциденти с дронове и хибридни действия по източния си фланг. Той заяви, че урокът както за Европа, така и за Съединените щати е да се ускори производството на оръжие и да се преразгледат системите за доставки, които той описа като "изключително дълги и тромави".

Предупреждението на Павел подчертава по-широкото предизвикателство, пред което е изправено НАТО, докато преценява колко решително да реагира на руските действия, без да предизвика по-широка конфронтация, и едновременно с това да попълни военните запаси, необходими за поддържане на възпиращия ефект в дългосрочен план.