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България подкрепи декларация в ООН за прекратяване на огъня в Украйна

51 държави призоваха Русия за примирие

24.09.2026 | 20:10 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

В писмена позиция Министерството на външните работи на България съобщава, че страната ни поддържа европейското единство и в тази връзка се присъединява към декларацията за Украйна, публикувана в ООН.

Над 50 държави подписаха публикуваната преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

Според списък, публикуван на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, подписали декларацията.

От МВнР на Република България казаха, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.

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В същото време от Министерството на външните работи подчертават, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Позицията на страната ни беше представена от президента Илияна Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, в изказването й на форума, припомнят от МВнР.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е в Ню Йорк като част от българската делегация. / БТА

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