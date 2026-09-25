Ефремова: От 137 специализирани институции за деца у нас, 135 са закрити

През последните две десетилетия България извървя дълъг път на мащабна реформа в грижите за децата. В нейната основа стои принципът, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на кръгла маса на тема „Деца, въвлечени в конфликти“, организирана от организацията „Надежда и домове за децата“ в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ.

България бе поканена да се присъедини към Глобалната харта преди 1 година именно заради факта, че затвори институциите за деца и създаде алтернативна грижа за тях, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Със събитието беше отбелязана годишнината от представянето на Глобалната харта за реформа в грижата за деца, лансирана от бившия вицепремиер на Великобритания Дейвид Лами в София. Заради успехите си в сферата на закриването на институциите за деца и възможността да споделя най-добър опит, България бе поканена да се присъедини към инициативата.

„Тук съм, за да докажа, че мисията е напълно възможна и постижима за всяка друга държава, стига да има политическа воля да реализира такъв мащабен процес“, допълни министър Наталия Ефремова.

Тя представи резултатите от реформата за деинституционализация на грижите за деца в България. От общо 137 специализирани институции за тях, 135 са закрити. Днес функционират последните два дома за медико-социални грижи, които предстои да бъдат затворени. Към края на юли 2026 г. в тях се отглеждат 92 деца с увреждания. През 2010 г. броят на децата в институции надхвърляше 7500.

Ефремова подчерта, че най-значимият резултат от реформата е превесът на грижата в семейна среда. Към края на юли 2026 г. над 3600 деца са настанени в семейства на роднини или близки, а над 1300 – в приемни семейства, където остават за около 1 – 2 години, докато социалните служби работят с роднините за реинтеграцията им в семейството.

България значително подобри и мерките за превенция на изоставянето, реинтеграцията в семейна среда, осиновяването и приемната грижа. В момента голяма част от усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към качеството на предоставяната подкрепа, развитие на услуги за ранно детско развитие, навременна интервенция на увреждания и превенция на изоставянето. Подкрепени са над 27 000 деца в рамките на Европейската гаранция за детето, като сред тях има и 79 украински.

„В процеса по деинституционализация на грижите за деца и създаването на изцяло нови социални услуги не става въпрос за пари или фискални ограничения. Става въпрос за човешка отговорност“, коментира Ефремова. Според нея ключов момент е приемането на децата и създаването на възможности да придобият умения, които да ги научат да взимат самостоятелни решения в живота си.

Участниците в дискусията обсъдиха възможните начини за подкрепа на деца, които страдат от военни конфликти. Министър Ефремова припомни, че за всички деца от Украйна, които са пристигнали в България, са създадени възможности да ползват безплатни социални услуги. Организирани са специални лагери за рехабилитация, в които близо 100 украински деца са получили подкрепа за преодоляване на травмата от загубата на родителите си. „Украинските деца живеят в безопасна и подкрепяща среда с достъп до услуги в България“, допълни Ефремова