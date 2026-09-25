Тристранна среща Русия–Украйна–САЩ може да се състои скоро

Кремъл заяви днес, че тристранна среща между представители на Русия, Украйна и САЩ може да се състои скоро, като на нея ще бъдат обсъдени усилията за прекратяване на продължилата вече четири години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи от своя страна, че срещата ще бъде на техническо равнище и може да се състои в Обединените арабски емирства.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който уточни, че на този етап няма повече подробности за евентуалната среща, допълни, че специалният пратеник на Русия – Кирил Дмитриев, е в САЩ, където разговаря с представители на американската делегация за преговори. Главен предмет на техните разговори са въпроси за възможно икономическо сътрудничество.

Лице, запознато по-обстойно с предмета на разговорите, заяви пред Ройтерс, че Дмитриев се е срещнал вчера със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно във връзка с резултатите от скорошните парламентарни избори в Русия, Кремъл приветства избирането на ветерани от войната в Украйна в долната камара на руския парламент (Държавната дума), като допълни, че те ще участват активно в законодателния процес.

"Преди всичко, това е отлична новина. Опитът на нашите герои е изключително търсен. Резултатите от гласуването вече потвърдиха това. И, разбира се, всеки в своята област ще даде възможно най-голям принос за разработването на различни инициативи", заяви Дмитрий Песков в отговор на въпрос за избирането на 46 военни ветерани в Държавната дума.

Кремъл осъди също така днес налагането на санкции на руската телевизионна водеща Ксения Фьодорова, срещу която беше издадена заповед за експулсиране от Франция заради разпространяването на пропаганда в полза на Москва.

"Това е явен натиск върху медиите, както и преследване срещу медийна представителка", посочи Песков пред АФП по време на дневната си пресконференция.

И Зеленски потвърди

Потвърждение за тристраната среща дойде и от украинския президент Володимир Зеленски

"САЩ предложиха Обединените арабски емирства да бъдат домакин на тристранна среща с участието на Украйна и Русия, за да се обсъдят усилията за прекратяване на продължаващата от четири години и половина война", каза украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Американската страна предложи среща на техническо ниво в тристранен формат. Очакваме предложение от САЩ относно датата, като те посочиха Емирствата като възможно място за провеждане“, каза Зеленски пред журналисти по време на брифинг чрез WhatsApp.

Тази седмица Зеленски проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където обсъдиха начини за прекратяване на войната, започнала с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

След разговорите с Тръмп, по думите на Зеленски, украинските преговарящи са се срещнали със своите американски колеги, за да обсъдят конкретни детайли.

"Ще информираме европейската страна и ще обсъдим тези детайли с нея, американците ще разговарят с руснаците, а ние ще се върнем след 10 дни или с нова гледна точка, или с конкретен резултат“, каза Зеленски.

Украинският лидер съобщи, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украйна по време на разговорите си с китайския президент Си Дзинпин, който е на държавно посещение в САЩ.

Въпреки новината за предстояща среща, Зеленски предупреди европейските партньори, че Русия ще продължи хибридните си атаки срещу тях, и отбеляза, че Украйна им е предложила съдействие. Кремъл отрече да стои зад актове на саботаж в европейски държави през последните месеци.