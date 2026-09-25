Yettel отваря нови позиции за хора с увреждания в програмата „Рамо до рамо“

Започва кандидатстването за 12-ото издание на програмата на Yettel за хора с увреждания „Рамо до рамо“. Срокът е 9 октомври, а свободните позиции обхващат седем различни направления – обслужване на клиенти, технологии, финанси, човешки ресурси, логистика и управление на документи, сервизно обслужване и бек офис. Това е една от най-дългогодишните инициативи на компанията, насочена към социалната интеграция и професионалната реализация на хората с различни възможности.

Програмата продължава две години, през които участниците стават част от конкретни екипи на телекома. Работата по реални задачи и проекти им помага да натрупат опит и увереност. Още в началото те преминават през специализирани обучения, а през целия период могат да разчитат на ментор от екипа на Yettel, който подпомага адаптацията и професионалното им развитие, както и на подкрепа от корпоративен психолог.

За да осигури по-широк достъп до програмата, Yettel предлага възможност за дистанционна работа за някои от позициите, включително за кандидати извън София. Наред с това административният офис на компанията е изцяло адаптиран за хора с различни потребности.

От старта на „Рамо до рамо“ през 2015 г. досега в програмата са се включили 45 души. Една трета от тях са продължили професионалния си път в Yettel и след края на двегодишния период.

През годините Yettel развива инициативата в партньорство с неправителствената организация Jamba. Тя подпомага подбора на кандидатите и подготовката на екипите, които посрещат новите участници.