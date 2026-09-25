Христина Христова: Данъчните облекчения за родителите са съществени

Държавата предлага увеличение на данъчните облекчения за работещите родители. Предлага се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще покрива разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Бившият социален министър Христина Христова уточни пред Bulgaria ON AIR, че от една страна финансовото министерство обявява план за допълнителни приходи в бюджета с увеличаване на някои данъци и акцизи.

Мерките ще се задействат за 2027 г. Приходите и данъчната основа на родителя ще се прецени за периода от 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. Облекчението ще се получи през 2028 г., стана ясно от думите на госта в "България сутрин".

Наред с това се увеличават ваучерите за храна и данъчните облекчения за работещите родители.

"Данъчните облекчения са съществени. Става въпрос за работещите хора на трудов договор или които имат собствен бизнес и внасят данъци", каза Христова и направи следното разяснение в студиото ни:

"За едно дете, ако досега облекчението е било 6000 лв., а родителят взема заплата от 1600 евро месечно, накрая родителят се облага на 20 000 евро. От тях се намаляваха 3000 евро. И му остава сума от 17 000 евро, върху която ще му се удържи данък. Вместо да плати 2 хил. евро, стават 1700 евро. А сега махаме 5000 евро, увеличението е 2000 евро. Ще остане по-голям разполагаем доход на човека - увеличава се с 200-300 евро. За две деца облекчението е 8000 евро, за 3 и повече деца става 11 000 евро."

Предвидени са и облекчения за родителите на деца, записани в извънкласни дейности.

"Това е насърчение родителите да дават средства за развитието на детето. Вече ще може за едно дете още едно облекчение от 2000 евро, при две деца - 4000 евро, при три деца - 6000 евро. Тук трябва да имаш разходни документи. Родителят не е длъжен да приложи тези документи към данъчната си декларация, но трябва да ги има в домашния архив. Ще има целенасочени данъчни проверки. От клуба, от школата трябва да се получи фактура, че родителят е внесъл пари", обясни Христова.

Бившият министър отбеляза, че клубовете и школите ще трябва да удостоверяват с документи своите приходи, което е насочено към изсветляване на икономиката.

"Не се промени обезщетението за майчинство през втората година. На първо място сме в ЕС по отпуск по майчинство. Сумата е 390 евро. Работи се по социален пакет, идеята е да се увеличи тази сума. От нея жената ще може да вземе 75%, ако се върне на работното си място", посочи още Христова.

Тя бе категорична, че трябва да отдели този стимул от обезщетението за майчинство и да не е част от осигуровката.

"Отдавна е време да увеличим размера на еднократната помощ при раждане.

Младите родители правят много по-съществени разходи от обичайното. Имаме проблем и с детските добавки от години. Детската добавка трябва да е за всички семейства в България, които отглеждат деца", на мнение е бившият социален министър.

"При децата с увреждания има много сериозно повишени детски добавки. Те са в пъти по-високи от детските добавки, които получава дете без увреждане", изтъкна Христова.