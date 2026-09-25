Денков: Подписали сме декларацията на ООН, но не съвсем

Депутатът от “Продъжаваме промяната” Николай Денков коментира, че в момента сме свидели на пореден случай на външната ни политика от типа “тука има, тука няма”.

“Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и от Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегацията - президент, да говори точно обратното на това, което МВнР е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна срещу войната, която започна Русия”, каза Денков от кулоарите на парламента.

Бившият премиер е категоричен - това не може да продължава така.

“Няма държава, която да се държи по този начин с институциите си. Няма как други да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си. С този разнобой България показва, че не уважава себе си и това доверие, което градихме години наред, с десетилетия, се загуби за няколко месеца. Това е срам, който се надявам да се прекрати веднъж и завинаги“, апелира Денков.

Николай Денков разясни и за лиценза на основно училище "Космос“, припомняйки, че той е бил издаден по времето на премиера Димитър Главчев, назначен от Румен Радев, когато е бил президент.

“Престанете да намесването моето име, защото нямам никакво отношение към тези нарушения. Ако искате да преследвате някого, преследвайте тези, които са били министри и премиери по време на извършването на нарушенията“, каза още депутатът от ПП.