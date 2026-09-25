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Закана за убийство: Задържаха мъж стрелял по съсед с газов пистолет в София

При единия от двата изстрела пострадалият е бил ранен във врата, а 7-годишното му дете е станало свидетел

25.09.2026 | 12:55 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж, заканил се с убийство спрямо съсед и стрелял по него с газов пистолет.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22.09.2026 г. около 19,20ч. пред блок в ж.к. ,,Овча купел‘‘ в гр. София, обвиняемият С.П. се заканил с убийство на свои съсед, като му казал: ,,аз тебе ще те убия“. След това обвиняемият насочил газов пистолет срещу мъжа и стрелял два пъти, като при единия изстрел прострелял пострадалия във врата.

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По случая се води досъдебно производство за престъпление закана за убийство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването е установено, че до инкриминираното деяние се стигнало след спор между двамата мъже, които са съседи, а 7-годишното дете на пострадалия става свидетел на деянието.

С.П. е осъждан, но е реабилитиран. С постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 25.09.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

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